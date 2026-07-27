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Ainda sem acordo com o Vasco, Deossa viaja com o Bétis para pré-temporada

Alvo do Cruz-Maltino segue nos planos do treinador do clube espanhol

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
27/07/2026 17:19
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Deossa em ação pelo Real Betis chutando a bola
Nelson Deossa em ação pelo Real Betis (Foto: Reprodução)

A negociação entre Vasco e Real Bétis por Nelson Deossa segue sem um desfecho. Enquanto o clube carioca aguarda a resposta dos espanhóis, o volante colombiano foi relacionado por Manuel Pellegrini para a viagem de pré-temporada da equipe a Marbella, na Espanha, em mais um sinal de que o jogador continua integrado ao elenco.

Lista dos relacionados do Real Bétis para viagem de pré-temporada em Marabell, na Espanha
Relacionados do Real Bétis para viagem de pré-temporada em Marabell, na Espanha (Foto: Divulgação/Real Bétis)

Um dos principais alvo do Vasco nesta janela de transferências, Deossa tem participado normalmente dos compromissos do clube espanhol durante a preparação para a temporada. A situação reforça o impasse nas negociações entre os clubes, que ainda não chegaram a um acordo pela transferência.

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O Cruz-Maltino, por sua vez, mantém a expectativa de concluir a contratação, mas não pretende estender a novela por muito mais tempo. A diretoria trabalha com a possibilidade de definir o futuro da negociação ainda nesta semana, seja com um acerto ou com o encerramento das conversas.

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Admar Lopes busca fechar com Sosa na Argentina

Enquanto aguarda uma definição sobre Deossa, o Vasco também avança por outro nome para o meio-campo. O diretor de futebol Admar Lopes viajou à Argentina para tentar concluir a contratação de Santiago Sosa, do Racing.

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O clube já chegou a um acordo com o jogador, e as conversas agora se concentram nos últimos detalhes com o Racing. O principal obstáculo é o valor da transferência em definitivo.

Santiago Sosa com o troféu da Sul-Americana
Santiago Sosa com o troféu da Sul-Americana de 2024 (Foto: Reprodução)

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Nos bastidores, há otimismo quanto ao desfecho da negociação. A viagem de Admar tem como objetivo concluir as tratativas e tentar viabilizar a chegada de Sosa nos próximos dias, independentemente do resultado das conversas por Deossa.

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