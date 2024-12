Com a chegada de Fábio Carille, novo técnico do Vasco, o clube vai destravar as negociações que tem engatilhadas para reforçar a equipe visando a temporada de 2025. Por isso, o Lance! preparou um resumão do diário do Cruz-Maltino no Mercado da Bola.

Chegadas

Fábio Carille: novo técnico foi anunciado pelo Vasco no dia 19 de dezembro

Encaminhado

Lucas Freitas: o Vasco encaminhou a contratação do zagueiro, que estava cedido por empréstimo ao Juventude. O jogador vai assinar por três anos com o Cruz-Maltino.

Tchê Tchê: o volante está com o contrato encerrando com o Botafogo e também chega em definitivo ao Cruz-Maltino.

Saídas

Alexsander: o goleiro foi emprestado ao Bangu.

Galdames, Robert Rojas e Rossi: o trio foi dispensado pelo Vasco antes mesmo do Campeonato Brasileiro acabar.

Luca Orellano: o Cincinatti notificou o Vasco de que exercerá a opção de compra do atacante argentino.

Podem sair

Emerson Rodríguez e Maicon: o atacante tem o contrato terminando em junho de 2025, enquanto o do zagueiro vai até 31 de dezembro do mesmo ano. Ambos não têm a permanência garantida na próxima temporada.

Léo: o Athletico-PR tem interesse na contratação do zagueiro do Vasco. O Cruz-Maltino quer ao menos recuperar o que foi investido no jogador, ou seja, 3 milhões de dólares (R$ 16 milhões na época).

Vegetti: o Pirata negou qualquer oferecimento ao Fluminense.

Interesse

Cuello: o Vasco tenta a contratação do atacante argentino. A negociação é complicada, tendo em vista que o Athletico-PR pede um valor alto pelo jogador. O Cruz-Maltino, por sua vez, pode afrouxar nas conversas por Léo se o Furacão melhorar as condições envolvendo o argentino.

Danilo Barbosa: o jogador é mais um do Botafogo em que o Vasco tem o interesse. Recentemente, o volante desconversou uma possível volta ao clube que o revelou.

David Ricardo: o zagueiro do Ceará foi sondado pelo Vasco.

Matheus Pereira, Rodrigo Dourado e Zanocelo: os contatos do Vasco foram apenas para saber as condições dos jogadores.

Melou

Luís Castro e Pedro Caixinha: os técnicos portugueses foram os primeiros tentados pelo Vasco para assumir o comando.

Renato Gaúcho: o técnico recusou a proposta para comandar o Vasco.

De volta

Barros, De Lucca, Serginho e Zé Gabriel: o quarteto também volta ao Vasco após período de empréstimo.

Figueiredo: o atacante estava emprestado ao Coritiba e volta ao Vasco com o destino incerto.

Fábio Carille foi campeão com o Santos na Série B do Campeonato Brasileiro (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

