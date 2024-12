Ex-Vasco e alvo do Flamengo, Evander tem aval para ser vendido; saiba valor

Evander, jogador do Portland Timbers, dos Estados Unidos, ex- Vasco e interesse antigo do Flamengo, falou sobre o interesse de deixar a MLS. O clube norte-americano, no entanto, só negocia o jogador por uma venda na casa dos US$ 15 milhões (R$ 92 milhões). Até o momento, um empréstimo do atleta está descartado.

No início de janeiro deste ano, representantes do departamento de futebol do Flamengo demonstraram interesse por Evander. O rubro-negro sinalizou uma proposta na casa dos US$ 7 milhões (R$ 34 milhões na cotação da época).

- Teve interesse de alguns clubes do Brasil. Teve o interesse do Flamengo, do Palmeiras também. Mas naquele momento, a intenção deles (Portland Timbers) não era me vender. Eu não voltei para o Brasil porque eles não quiseram me vender. A volta ao Brasil faz parte do meu plano de carreira. Penso em voltar para o Brasil ou para ir à Europa pensando em chegar à Seleção Brasileira - disse Evander.

O cenário agora é diferente. O Portland nesse momento estaria disposto a vender o jogador. Mas, com o nível de futebol apresentado pelo meia, é natural que a pedida seja alta. Evander superou os número de Lionel Messi nesta temporada na MLS.

Sem preferência para o Vasco?

- Acho que eu tô no meu melhor momento na minha carreira, então acho que seria uma grande oportunidade poder voltar para o Brasil. [...] Não tenho clube preferido, mas acho que eu vou onde as pessoas me querem, então é claro que eu tô aberto sempre para escutar as propostas. É sempre bom ir para onde as pessoas me querem - afirmou.

A intenção de Evander é de estar em uma liga mais competitiva. Com isso, um retorno ao Brasil deve ser a opção mais viável. Com 26 anos e alto valor de mercado, uma venda para um clube grande na europa é improvável. Pensando em Seleção Brasileira, o jogador vê com bons olhos chegar no futebol brasileiro em clubes que disputam títulos como Botafogo, Flamengo e Palmeiras.