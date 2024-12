Vasco anuncia contratação do técnico Fábio Carille; veja detalhes

Vasco anunciou na noite desta quinta-feira (19), a contratação do técnico Fábio Carille até o fim de 2025. A informação foi divulgada por meio das redes sociais do clube Cruz-Maltino.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

O clube informou que a data de apresentação oficial do novo treinador será divulgada em breve. O técnico levará o auxiliar Leandro da Silva, conhecido como Cuca, o preparador César e o analista Denis Lupp.

O comandante, de 51 anos, encerrou seu vínculo com o Santos no dia 18 de novembro, após o fim da Série B. Carille possui experiência no futebol brasileiro, além de já ter sido campeão nacional com o Corinthians.

continua após a publicidade

Vasco em 2025

Na próxima temporada, o Vasco disputa quatro competições e busca elevar seu desempenho em relação a 2024. O Cruz-Maltino tem como prioridade voltar a Libertadores em 2026 e pode retornar ao torneio através da Copa Sul-Americana, do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Além disso, o clube também tem o Campeonato Carioca no início do ano.

Jogadores do Vasco em campo, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Gil Gomes/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco