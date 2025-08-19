menu hamburguer
Juventude x Vasco: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam em Caxias do Sul em partida atrasada da 14⁠ª rodada do Brasileirão

Juventude e Vasco se enfrentam no Alfredo Jaconi (Foto: Arte/Lance!)
O Juventude recebe o Vasco nesta quarta-feira (20), às 19h (de Brasília), no Alfredo Jaconi. O jogo é valido pela 14⁠ª rodada, terá transmissão exclusiva do Premiere.

➡️ Com desfalque de última hora, Vasco divulga relacionados para partida contra o Juventude

Ficha do jogo

JUV
Vasco-escudo-onde-assistir
VAS
14ª RODADA
BRASILEIRÃO
Data e Hora
quarta, 20 de agosto de 2025, às 19h
Local
Alfredo Jaconi
Árbitro
Matheus Delgado Candançan (SP)
Assistentes
Daniel Luís Marques (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)
Var
Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
Onde assistir
Clique para assistir no Premiere

Juventude X Vasco: como chegam os times?

O Vasco chega embalado após a goleada histórica por 6 a 0 sobre o Santos, no Morumbis, resultado que tirou a equipe da zona de rebaixamento. Com a confiança em alta, o Cruz-Maltino encara o Juventude de olho em mais uma vitória, que pode consolidar a reação no Campeonato Brasileiro e afastar de vez o time das últimas posições da tabela.

O Gigante da Colina vai contar com o retorno do centroavante Pablo Vegetti, que desfalcou a equipe contra o Santos por suspensão. Por outro lado, o técnico não poderá contar com Alex Teixeira, afastado devido a uma virose, além de Matheus Carvalho, em tratamento de uma lesão no joelho direito, e Jair, que cumprirá por tomar o terceiro cartão amarelo no último jogo.

➡️ Puma Rodríguez ganha sobrevida no Vasco ao atuar em nova posição

O Juventude, por sua vez, vive situação delicada. Atualmente na 18ª colocação, o time gaúcho precisa pontuar para manter vivas as chances de deixar o Z-4 já na próxima rodada. Vindo de um empate por 2 a 2 com o Vitória, a equipe aposta no fator casa e no apoio da torcida em Caxias do Sul para reagir na competição.

Para o confronto contra o Vasco, o técnico Thiago Carpini terá à disposição apenas dois zagueiros: Abner e Wilker Ángel.Três defensores estão entregues ao departamento médico. Marcos Paulo trata um edema na coxa, Rodrigo Sam ainda trata um problema no adutor e Natã sofreu uma lesão muscular, de grau 3, também na coxa.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

✅ FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE X VASCO
14⁠ª RODADA CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: quarta, 20 de agosto de 2025, às 19h (horário de Brasília);
📍 Local: Alfredo Jaconi;
📺 Onde assistir: Premiere;
🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);
🚩 Assistentes: Daniel Luís Marques (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP);
🖥️ VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG).

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

JUVENTUDE (Técnico: Thiago Carpini)

Jandrei; Reginaldo, Abner, Ángel, Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Mandaca; Batalla, Gabriel Talliari e Gabriel Verón.

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Thiago Mendes (Barros), Tchê Tchê, Rayan, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti.

