Juventude x Vasco: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

O Juventude recebe o Vasco nesta quarta-feira (20), às 19h (de Brasília), no Alfredo Jaconi. O jogo é valido pela 14⁠ª rodada, terá transmissão exclusiva do Premiere.

Vegetti durante partida contra o Juventude, no Estádio São Januário, pelo Campeonato Brasileiro 2024 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Ficha do jogo JUV VAS 14ª RODADA BRASILEIRÃO Data e Hora quarta, 20 de agosto de 2025, às 19h Local Alfredo Jaconi Árbitro Matheus Delgado Candançan (SP) Assistentes Daniel Luís Marques (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP) Var Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG) Onde assistir

Juventude X Vasco: como chegam os times?

O Vasco chega embalado após a goleada histórica por 6 a 0 sobre o Santos, no Morumbis, resultado que tirou a equipe da zona de rebaixamento. Com a confiança em alta, o Cruz-Maltino encara o Juventude de olho em mais uma vitória, que pode consolidar a reação no Campeonato Brasileiro e afastar de vez o time das últimas posições da tabela.

O Gigante da Colina vai contar com o retorno do centroavante Pablo Vegetti, que desfalcou a equipe contra o Santos por suspensão. Por outro lado, o técnico não poderá contar com Alex Teixeira, afastado devido a uma virose, além de Matheus Carvalho, em tratamento de uma lesão no joelho direito, e Jair, que cumprirá por tomar o terceiro cartão amarelo no último jogo.

O Juventude, por sua vez, vive situação delicada. Atualmente na 18ª colocação, o time gaúcho precisa pontuar para manter vivas as chances de deixar o Z-4 já na próxima rodada. Vindo de um empate por 2 a 2 com o Vitória, a equipe aposta no fator casa e no apoio da torcida em Caxias do Sul para reagir na competição.

Para o confronto contra o Vasco, o técnico Thiago Carpini terá à disposição apenas dois zagueiros: Abner e Wilker Ángel.Três defensores estão entregues ao departamento médico. Marcos Paulo trata um edema na coxa, Rodrigo Sam ainda trata um problema no adutor e Natã sofreu uma lesão muscular, de grau 3, também na coxa.

✅ FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE X VASCO

14⁠ª RODADA CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: quarta, 20 de agosto de 2025, às 19h (horário de Brasília);

📍 Local: Alfredo Jaconi;

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);

🚩 Assistentes: Daniel Luís Marques (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP);

🖥️ VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG).

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

JUVENTUDE (Técnico: Thiago Carpini)

Jandrei; Reginaldo, Abner, Ángel, Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Mandaca; Batalla, Gabriel Talliari e Gabriel Verón.

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Thiago Mendes (Barros), Tchê Tchê, Rayan, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti.