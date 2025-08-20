CSKA Moscou oficializa contratação de João Victor, do Vasco

O CSKA Moscou oficializou, na manhã desta quarta-feira (20), a contratação do zagueiro João Victor, de 27 anos, junto ao Vasco. O clube carioca já havia se antecipado um dia antes para confirmar a venda do atleta, que defendia a camisa cruz-maltina desde o começo de 2024.

O vínculo entre as partes terá duração de quatro temporadas, expirando ao final do primeiro semestre de 2029. O acordo entre as partes ronda a casa dos 5 milhões de euros (R$ 31,8 milhões na cotação atual), menos do que o valor da compra efetuada pelos brasileiros no ato da chegada do atleta.

Na Rússia, João vestirá a camisa 4, herdando a lacuna deixada pelo compatriota Willyan Rocha. O também brasileiro, há cerca de uma semana, foi negociado em definitivo com o Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos.

Contratado no início de 2024 junto ao Benfica, de Portugal, João Victor chegou como um dos reforços mais caros da temporada. O Vasco investiu 6 milhões de euros (R$ 31,9 milhões), com cláusulas que poderiam elevar o valor para até 8 milhões de euros (R$ 47,8 milhões na cotação atual). Porém, em campo, o zagueiro não conseguiu corresponder à expectativa criada em torno do alto investimento.

Durante sua passagem, João Victor disputou 75 partidas, marcou três gols e deu três assistências. Ainda assim, se tornou alvo constante de críticas da torcida, que questionava tanto seu desempenho quanto seu comprometimento com o clube.

🔢 Números de João Victor, reforço do CSKA, pelo Vasco

⚽ 75 jogos

⌛ 6.189 minutos em campo

🥅 3 gols

📤 3 assistências

✅ 26 vitórias

🟰 23 empates

❌ 26 derrotas

