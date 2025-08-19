Com desfalque de última hora, Vasco divulga relacionados para partida contra o Juventude
O atacante Alex Teixeira ficou de fora da relação devido a uma virose
O Vasco divulgou nesta terça-feira (19) a lista de relacionados para a partida contra o Juventude, marcada para quarta-feira (20), às 19h (de Brasília), em Caxias do Sul. O atacante Alex Teixeira foi cortado devido a um quadro de virose e acabou sendo poupado pelo Departamento de Saúde e Performance (DESP). Outro que está fora é o volante Matheus Carvalho, que segue fora por conta de uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito.
O volante Jair é outra ausência confirmada, já que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Santos e terá de cumprir suspensão automática. Apesar das baixas, o atacante e capitão Pablo Vegetti volta a ficar à disposição da comissão técnica após cumprir suspensão na última partida do Brasileirão.
Juventude X Vasco: como chegam os times?
O Vasco chega embalado após a goleada histórica por 6 a 0 sobre o Santos, no Morumbis, resultado que tirou a equipe da zona de rebaixamento. Com a confiança em alta, o Cruz-Maltino encara o Juventude de olho em mais uma vitória, que pode consolidar a reação no Campeonato Brasileiro e afastar de vez o time das últimas posições da tabela.
O Juventude, por sua vez, vive situação delicada. Atualmente na 18ª colocação, o time gaúcho precisa pontuar para manter vivas as chances de deixar o Z-4 já na próxima rodada. Vindo de um empate por 2 a 2 com o Vitória, a equipe aposta no fator casa e no apoio da torcida em Caxias do Sul para reagir na competição.
✅ FICHA TÉCNICA
JUVENTUDE X VASCO
14ª RODADA CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: quarta, 20 de agosto de 2025, às 19h (horário de Brasília);
📍 Local: Alfredo Jaconi;
📺 Onde assistir: Premiere;
🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);
🚩 Assistentes: Daniel Luís Marques (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP);
🖥️ VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG).
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
JUVENTUDE (Técnico: Thiago Carpini)
Jandrei; Reginaldo, Abner, Ángel, Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Mandaca; Batalla, Gabriel Talliari e Gabriel Verón.
VASCO (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Thiago Mendes (Barros), Tchê Tchê, Rayan, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti.
Tudo sobre
