imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Com desfalque de última hora, Vasco divulga relacionados para partida contra o Juventude

O atacante Alex Teixeira ficou de fora da relação devido a uma virose

Vasco x Atlético-GO - Alex Teixeira
imagem cameraAlex Teixeira comemora gol marcado contra o Atletico-GO no Brasileirão de 2024 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea Neves
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/08/2025
15:44
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Vasco divulgou nesta terça-feira (19) a lista de relacionados para a partida contra o Juventude, marcada para quarta-feira (20), às 19h (de Brasília), em Caxias do Sul. O atacante Alex Teixeira foi cortado devido a um quadro de virose e acabou sendo poupado pelo Departamento de Saúde e Performance (DESP). Outro que está fora é o volante Matheus Carvalho, que segue fora por conta de uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito.

➡️ Andrés Gómez é oficialmente anunciado pelo Vasco

O volante Jair é outra ausência confirmada, já que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Santos e terá de cumprir suspensão automática. Apesar das baixas, o atacante e capitão Pablo Vegetti volta a ficar à disposição da comissão técnica após cumprir suspensão na última partida do Brasileirão.

Relacionados Vasco e Juventude
Relacionados da partida entre Vasco e Juventude (Foto: Divulgação/Vasco)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Juventude X Vasco: como chegam os times?

O Vasco chega embalado após a goleada histórica por 6 a 0 sobre o Santos, no Morumbis, resultado que tirou a equipe da zona de rebaixamento. Com a confiança em alta, o Cruz-Maltino encara o Juventude de olho em mais uma vitória, que pode consolidar a reação no Campeonato Brasileiro e afastar de vez o time das últimas posições da tabela.

➡️ Puma Rodríguez ganha sobrevida no Vasco ao atuar em nova posição

O Juventude, por sua vez, vive situação delicada. Atualmente na 18ª colocação, o time gaúcho precisa pontuar para manter vivas as chances de deixar o Z-4 já na próxima rodada. Vindo de um empate por 2 a 2 com o Vitória, a equipe aposta no fator casa e no apoio da torcida em Caxias do Sul para reagir na competição.

✅ FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE X VASCO
14⁠ª RODADA CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: quarta, 20 de agosto de 2025, às 19h (horário de Brasília);
📍 Local: Alfredo Jaconi;
📺 Onde assistir: Premiere;
🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);
🚩 Assistentes: Daniel Luís Marques (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP);
🖥️ VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG).

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

JUVENTUDE (Técnico: Thiago Carpini)

Jandrei; Reginaldo, Abner, Ángel, Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Mandaca; Batalla, Gabriel Talliari e Gabriel Verón.

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Thiago Mendes (Barros), Tchê Tchê, Rayan, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti.

