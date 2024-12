Após um ano emprestado ao Coritiba, Figueiredo retorna ao Vasco com mais experiência e maturidade dentro de campo. O atacante volta ao clube carioca depois de uma temporada sólida pelo Coxa, onde se destacou na Série B do Campeonato Brasileiro. O desempenho despertou interesse de equipes do futebol brasileiro.

Durante esta temporada, Figueiredo participou de 42 partidas, divididas entre a Série B e o Campeonato Paranaense. O atacante foi titular em 25 jogos, ajudando o Coritiba a conquistar 10 vitórias, além de contribuir com 2 gols e 4 assistências.

Em 25 jogos em que começou como titular, o desempenho do Coritiba foi de 10 vitórias, 9 empates e 6 derrotas. Entre os jogadores do elenco, Figueiredo foi o segundo que mais driblou (17), o terceiro em grandes chances criadas (2) e assistências (2) em números na segunda divisão nacional.

Ao longo da Série B do Campeonato Brasileiro, Figueiredo, em 31 jogos, deu 40 finalizações, 372 passes certos, além de 27 desarmes, 9 interceptações, 12 cortes e 6 chutes bloqueados, mostrando disposição também na fase defensiva. Com o contrato com o Vasco até o fim de 2026, o atacante retorna do empréstimo e não deve ficar no clube que o revelou.