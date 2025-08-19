Contratado no início de 2025, Nuno Moreira rapidamente caiu nas graças da torcida vascaína e conquistou espaço entre os titulares do Vasco. O atacante português tem sido um dos grandes destaques do time na temporada, combinando qualidade técnica e poder de decisão.

No Campeonato Brasileiro, Nuno acumula 18 jogos (17 como titular), com 3 gols e 3 assistências, participando diretamente de um gol a cada 221 minutos em campo. Além da contribuição ofensiva, seus números chamam a atenção: é o líder do Vasco em grandes chances criadas e também em passes decisivos, com média de 1,4 por partida. O português ainda soma 6 grandes chances criadas, tem 56% de acerto nos passes longos e contribui defensivamente com 1,2 desarmes e 3,3 bolas recuperadas por jogo.

Nuno Moreira comemorando gol contra o Operário na Copa do Brasil 2025 (Foto: Giovani Baccin/AGIF)

Desde sua chegada, Nuno disputou 33 partidas pelo Vasco, marcou 5 gols e distribuiu 4 assistências. Ele aparece como o quinto jogador do elenco com mais participações em gols (9) e é o vice-líder em assistências (4), ficando atrás apenas de Lucas Piton, que soma 9 passes para gol.

Expectativa para partida contra o Juventude

Antes do embarque para Caxias do Sul, onde o Vasco enfrenta o Juventude, Nuno Moreira concedeu entrevista à VascoTV e destacou a importância da goleada sobre o Santos como combustível para o grupo.

— Acho que a vitória veio confirmar o bom trabalho que vínhamos fazendo há algumas semanas. Nós já estávamos jogando muito bem, então espero que seja um grande jogo — afirmou o meia português.

Projetando o próximo desafio, Nuno ressaltou as diferenças em relação ao duelo no Morumbis e alertou para as dificuldades da partida no Sul.

— Vai ser um jogo bem diferente do que foi contra o Santos, até pelas questões climáticas. Vai ser um jogo difícil e estamos cientes sobre isso, mas queremos muito ganhar — completou.

O próximo compromisso de Nuno Moreira com o Vasco é na quarta-feira (20), às 19h (de Brasília), contra o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul.