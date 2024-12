Barca do Vasco: clube libera três jogadores pensando em 2025

Mesmo sem a temporada de 2024 chegar ao seu fim, o Vasco já iniciou o planejamento visando 2025. Nesta terça-feira (3), o Cruz-Maltino liberou três jogadores após o treino. A informação foi publicada primeiramente pelo canal "Atenção, Vascaínos!" e confirmada pelo Lance!.

Galdames, Rojas e Rossi foram os jogadores liberados pelo Vasco. O trio tem contrato válido até o final de dezembro deste ano.

A entrada de Felipe no comando interino do Vasco fez com que os jogadores que estão fora dos planos para 2025 fossem barrados. Estes atletas sequer seriam relacionados para as últimas partidas da temporada.

Passagem de Galdames Rojas e Rossi pelo Vasco

Galdames chegou ao Vasco no início deste ano e teve um começo empolgante com a camisa cruz-maltina. Após, o jogador teve uma queda brusca no desempenho e foi para o final da fila nas opções do elenco.

Nos últimos jogos, Galdames passou a entrar com mais frequência. Inclusive, foi titular em algumas das partidas no final do comando de Rafael Paiva.

Rojas chegou ao Vasco a pedido de Ramón Díaz. De agosto até dezembro, o zagueiro paraguaio esteve em campo em uma oportunidade. Justamente no clássico contra o Botafogo.

Por fim, Rossi voltou ao Vasco para sua segunda passagem no ano passado. Depois das demissões de Ramón Díaz e Álvaro Pacheco, o atacante foi para o final da fila. O Cruz-Maltino até que tentou negociar o jogador com clubes da Série B do Campeonato Brasileiro. Porém, o atleta recusou as propostas.