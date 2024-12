Vasco sonda e estuda proposta por zagueiro do Ceará

O Vasco buscou informações sobre o David Ricardo e estuda fazer uma proposta pelo zagueiro do Ceará. A informação sobre o interesse do Vasco em David Ricardo foi publicada primeiramente pelo "Ge" e confirmada pelo Lance!.

A defesa foi o setor mais carente e o Vasco quer reforçar a posição visando a próxima temporada. David Ricardo é um zagueiro canhoto, que joga pelo lado esquerdo. Ou seja, disputaria posição com Léo e Luiz Gustavo.

Tirar David Ricardo do Ceará não será uma tarefa fácil para o Vasco. Isso porque o Cruz-Maltino terá concorrência. O zagueiro já foi alvo da Juventus, da Itália, e do Karpaty Lviv, da Ucrânia, que chegou a oferecer R$ 5 milhões por 80% dos direitos do atleta.

David Ricardo fez a terceira temporada vestindo a camisa do Ceará. Em 2024, o zagueiro foi um dos destaques do Vozão na campanha que culminou com o acesso à elite do futebol brasileiro.

David Ricardo está na mira do Vasco para 2025 (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Carreira de David Ricardo, alvo do Vasco

David Ricardo é um jovem zagueiro de 21 anos revelado pelo Fluminense do Piauí. Por lá, o jogador tem 10 jogos e um gol.

Em 2022, David Ricardo chegou por empréstimo ao sub-20 do Ceará, onde se destacou marcando dois gols em 13 partidas. No mesmo ano, o zagueiro chegou a atuar em seis jogos na equipe profissional.

A partir de 2023, David Ricardo começou a deslanchar pelo Ceará e foi titular em grande parte na temporada, da mesma forma que nesta temporada.

Somando as temporadas 2023 e 2024, David Ricardo tem 93 jogos com a camisa do Ceará. Além disso, marcou seis gols e deu três assistências.