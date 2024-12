Titular da Seleção Brasileira confessa desejo de jogar no Vasco

Destaque da Seleção Brasileira e do Newcastle, da Inglaterra, o volante Bruno Guimarães confirmou os rumores sobre seu clube de coração no futebol brasileiro. Em entrevista à ESPN, o volante afirmou que é torcedor do Vasco da Gama e que deseja atuar pelo clube no futuro, apesar de ser um dos grandes jogadores da história de outro gigante, o Athletico.

continua após a publicidade

➡️ Simeone, do Atlético, provoca o Barcelona antes de clássico por La Liga

O meia, em alta na Premier League com a camisa dos Magpies, afirmou que a ligação com o Gigante da Colina aconteceu desde o berço, influenciado pela família. Além disso, revelou que deseja realizar o sonho do pai em jogar com a camisa do Cruz-Maltino.

— Queria realizar o sonho do meu pai também de jogar no Vasco. Minha família toda é vascaína. Eu cresci em São Januário, sempre fui torcedor do Vasco, mas quem me formou foi o Athletico-PR, então tenho uma gratidão eterna pelo clube - afirmou o volante à ESPN.

continua após a publicidade

Bruno Guimarães, jogador da Seleção Brasileira, revelou desejo de atuar pelo Vasco (Foto: Reprodução/Instagram)

Apesar dos planos, as chances de uma transferência são distantes da realidade atual, seja pela situação financeira do Vasco, ou pelos interesses de carreira de Bruno Guimarães. Após temporadas de destaque com a camisa dos Magpies, o volante é um dos principais alvos do Manchester City na próxima janela de transferências. O clube do treinador Pep Guardiola vê o nome do brasileiro como ideal para suprir as carências da posição após a lesão de Rodri, que tirou o atual melhor do mundo da temporada.

Entretanto, Bruno Guimarães reforçou os planos de se aposentar atuando no futebol brasileiro e também ponderou sua história com o Furacão.

— Tenho uma gratidão enorme ao Athletico, que é um time que eu torço hoje em dia também. Penso um dia voltar, quero terminar minha carreira no Brasil com certeza, mas não planejei data, ano. Tenho, sei lá, 10, 12 anos pela frente. Quem me formou foi o Athletico-PR, então tenho uma gratidão eterna pelo clube. Saí de lá como ídolo, então é algo que eu penso muito no futuro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional