Vegetti, do Vasco, diz que não foi oferecido ao Fluminense

Vegetti se manifestou nas redes sociais após Mário Bittencourt falar que o empresário do jogador ofereceu o atacante do Vasco ao Fluminense. Em postagem nas redes sociais, o argentino afirmou que não teve contato com o presidente nem scout do Tricolor.

"Como meu empresário acabou de fazer, com muito respeito a todas as partes, também quero deixar claro que nem eu nem meu empresário tivemos contato direto com o presidente e/ou scout do Fluminense, nem no meio do ano nem agora. Se alguém o fez em nosso nome, foi sem o nosso consentimento e/ou aprovação.

Também esclareço que meu empresário não me ofereceu em nenhum clube, como está sendo falado. E repito: se alguém fez isso em nosso nome, foi sem nosso consentimento e/ou aprovação. Muito obrigado!"

Relembre o que Mário Bittencourt disse sobre Vegetti, do Vasco

- No meio do ano, houve uma procura ao novo chefe de scout. Essa procura não foi direta a mim. No sentido de que o jogador teria interesse em buscar novos horizontes. Naquele momento, não fizemos movimentos. Após o término da temporada, o chefe de scout buscou interesse se ainda havia interesse do jogador em buscar novos horizontes. O empresário disse que o atleta estava no mercado. Eu liguei para pessoas do Vasco para saber se havia interesse em negociar o jogador. Todo grande jogador interessa. Fizemos uma consulta, mas o Vasco disse que não tinha interesse em negociar o atleta, que está buscando uma renovação. O atleta não sabe dos movimentos. Eu agradeci, mas acho que era ético da minha parte. A gente sempre procura o clube.

Pronunciamento de Vegetti, atacante do Vasco, sobre ter sido oferecido ao Fluminense (Foto: Reprodução/Instagram - @pablovegetti)

Vegetti tem vínculo válido com o Vasco até o final de 2025. O contrato ainda conta com um gatilho para renovação automática até 2026.

Artilheiro do Vasco na temporada, Vegetti chegou em 2023 e ajudou o Cruz-Maltino a se livrar do rebaixamento. Em 2024, o atacante foi responsável direto por levar o clube às semifinais da Copa do Brasil.