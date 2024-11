Vasco sonda situação de jogadores visando temporada de 2025

O Vasco já começou a se movimentar em busca de reforços visando a próxima temporada. O Cruz-Maltino sondou a situação de três jogadores: os volantes Rodrigo Dourado e Zanocelo, além do meia Matheus Pereira.

Não há negociações em andamento nem propostas do Vasco pelos jogadores. Os contatos do Cruz-Maltino foram apenas no sentido de obter informações sobre os atletas.

Entenda a situação de cada jogador monitorado pelo Vasco

RODRIGO DOURADO

O volante passou praticamente toda a carreira no Internacional, clube que o revelou. Hoje, Rodrigo Dourado faz a sua terceira temporada no Atlético de San Luís, do México. Ao todo, o volante tem 88 jogos e três gols pela equipe mexicana.

Rodrigo Dourado tem contrato com o Atlético San Luís até junho de 2025. A partir de janeiro, o volante já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube.

Rodrigo Dourado passou grande parte da carreira no Internacional (Foto: Divulgação/Atlético San Luís)

ZANOCELO

Esta não é a primeira vez que o nome de Zanocelo circula pelo Vasco. O Cruz-Maltino tentou o volante em outras oportunidades. Na época, o Santos pediu cerca de R$ 35 milhões, o que fez o clube de São Januário recuar.

Zanocelo está emprestado ao Estoril, de Portugal, até o final de dezembro deste ano e o contrato conta com uma opção de compra. Já com o Santos, o vínculo do volante é até o fim de 2027. A vontade do jogador é de não retornar ao Peixe.

Zanocelo é um nome que já esteve em pauta no Vasco (Foto: Reprodução/Instagram: @viniciuszanocelo)

MATHEUS PEREIRA

Matheus Pereira foi revelado pelo Corinthians em 2015 e está na Europa desde 2018. Durante o período no futebol europeu, o meia esteve em clubes como Juventus e Barcelona B. Hoje, o jogador defende o Eibar, da Espanha, onde está há três temporadas. Ao todo, o atleta fez 98 jogos e marcou três gols pelo clube espanhol.

O caso de Matheus Pereira é semelhante ao de Rodrigo Dourado. O vínculo do meia com o Eibar vai até 30 de junho de 2025. Com isso, o jogador pode assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir de janeiro.

Matheus Pereira é revelado pelo Corinthians (Foto: Reprodução/Instagram: @matheuspereira_98)

A informação sobre as sondagens envolvendo Zanocelo e Matheus Pereira foram publicadas primeiramente pelo "Canal do Pedrosa". Já envolvendo o nome de Rodrigo Dourado foi divulgada pelo "Ge". A reportagem do Lance! confirmou todas.

Ao mesmo tempo que já pensa em 2025, o Vasco ainda está de olho na reta final do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino volta a campo neste domingo (24), quando vai enfrentar o Corinthians na 35ª rodada. A bola rola às 16h, na Neo Química Arena.