Vasco reencontra Nenê em partida crucial contra o Juventude
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 19h, no Alfredo Jaconi
- Matéria
- Mais Notícias
O Vasco volta a campo nesta quarta-feira (20), às 19h (de Brasília), para enfrentar o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, em confronto direto na luta contra o rebaixamento. A partida terá um ingrediente especial para os cruz-maltinos: o reencontro com o meia Nenê, ídolo recente e um dos jogadores mais marcantes da história recente do clube.
Relacionadas
➡️ Com desfalque de última hora, Vasco divulga relacionados para partida contra o Juventude
Com duas passagens pelo Vasco, Nenê vestiu a camisa cruz-maltina em mais de 200 partidas, conquistando títulos como o Campeonato Carioca de 2016, além de ter sido o artilheiro da equipe nas temporadas de 2016 e 2017.
Sua liderança e identificação com o clube foram fundamentais em momentos decisivos, especialmente em 2022, quando assumiu o papel de referência e marcou o gol do acesso contra o Ituano, que recolocou o Gigante da Colina na Série A.
➡️ Andrés Gómez é oficialmente anunciado pelo Vasco
Mesmo no Juventude, Nenê segue ajudando o Vasco
Mesmo aos 44 anos, o meia segue decisivo. No último fim de semana, marcou o gol de empate do Juventude diante do Vitória, resultado que, indiretamente, beneficiou o Vasco — já que a goleada sobre o Santos foi suficiente para tirar o time carioca da zona do rebaixamento.
O jogador chegou ao clube gaúcho em 2023, já disputou 81 partidas, marcou 11 gols e deu 15 assistências.
Retrospecto de Nenê contra o Vasco
Esta será apenas a segunda vez que Nenê enfrentará o Vasco com a camisa do Juventude. No primeiro encontro, também no Alfredo Jaconi, a equipe gaúcha venceu por 2 a 0, em partida marcada por uma das piores atuações do Cruz-Maltino na temporada, então sob o comando do técnico português Álvaro Pacheco.
No retrospecto, Nenê já encarou o Vasco em 13 oportunidades, com 5 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Apesar da longa carreira, o meia balançou as redes cruz-maltinas apenas uma vez — em 2002, quando defendia o Paulista-SP, no empate em 2 a 2 pelo Torneio Rio-São Paulo.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Agora, Nenê reencontra o clube pelo qual construiu grande parte de sua carreira no Brasil, em um duelo que promete ser carregado de emoção para o torcedor vascaíno.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias