Vasco reencontra Nenê em partida crucial contra o Juventude

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 19h, no Alfredo Jaconi

Nenê - Vasco
imagem cameraNenê em campo pelo Vasco (Daniel Ramalho/Vasco)
Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea Neves
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/08/2025
05:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Vasco volta a campo nesta quarta-feira (20), às 19h (de Brasília), para enfrentar o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, em confronto direto na luta contra o rebaixamento. A partida terá um ingrediente especial para os cruz-maltinos: o reencontro com o meia Nenê, ídolo recente e um dos jogadores mais marcantes da história recente do clube.

Com duas passagens pelo Vasco, Nenê vestiu a camisa cruz-maltina em mais de 200 partidas, conquistando títulos como o Campeonato Carioca de 2016, além de ter sido o artilheiro da equipe nas temporadas de 2016 e 2017.

Nenê - Vasco
Nenê atingiu a marca de 200 partidas pelo Vasco (Foto: Daniel Ramalho/Vasco)

Sua liderança e identificação com o clube foram fundamentais em momentos decisivos, especialmente em 2022, quando assumiu o papel de referência e marcou o gol do acesso contra o Ituano, que recolocou o Gigante da Colina na Série A.

Mesmo no Juventude, Nenê segue ajudando o Vasco

Mesmo aos 44 anos, o meia segue decisivo. No último fim de semana, marcou o gol de empate do Juventude diante do Vitória, resultado que, indiretamente, beneficiou o Vasco — já que a goleada sobre o Santos foi suficiente para tirar o time carioca da zona do rebaixamento.

O jogador chegou ao clube gaúcho em 2023, já disputou 81 partidas, marcou 11 gols e deu 15 assistências.

Retrospecto de Nenê contra o Vasco

Esta será apenas a segunda vez que Nenê enfrentará o Vasco com a camisa do Juventude. No primeiro encontro, também no Alfredo Jaconi, a equipe gaúcha venceu por 2 a 0, em partida marcada por uma das piores atuações do Cruz-Maltino na temporada, então sob o comando do técnico português Álvaro Pacheco.

Nenê sofre entrada de Pablo Galdames (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

No retrospecto, Nenê já encarou o Vasco em 13 oportunidades, com 5 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Apesar da longa carreira, o meia balançou as redes cruz-maltinas apenas uma vez — em 2002, quando defendia o Paulista-SP, no empate em 2 a 2 pelo Torneio Rio-São Paulo.

Agora, Nenê reencontra o clube pelo qual construiu grande parte de sua carreira no Brasil, em um duelo que promete ser carregado de emoção para o torcedor vascaíno.

