O goleiro revelado pelo Vasco, Alexander, retorna ao clube e tem o empréstimo encaminhado ao Bangu. O jogador tem contrato com o Cruz-Maltino até dezembro de 2025. A informação foi primeiramente publicada pelo "Canal do Pedrosa" e confirmada pelo Lance!.

Após não ser aproveitado pelo Vasco nesta temporada, Alexander vai assinar com o Bangu para a disputa do Carioca de 2025. Em 2024, o goleiro vestiu a camisa do Ypiranga.

Pelo Ypiranga, Alexander disputou a mais da metade dos jogos pela equipe. Ao todo, foram 26 gols sofridos, em 28 partidas, nas 52 disputadas pelo clube gaúcho.

Hoje, o Vasco conta com quatro goleiros no elenco principal: Léo Jardim, Keiller, Pablo e Phillipe Gabriel. O segundo não deve ficar por conta do alto salário e o terceiro tem contrato até o final deste ano.

Alexander não será aproveitado em 2025 (Foto: Daniel Ramalho/Vasco)

Alexander pelo Vasco

Alexander foi revelado pelo Vasco em 2019, mesmo ano que o clube perdeu a final da Copinha para o São Paulo. Inclusive, o jogador foi o goleiro titular na campanha cruz-maltina na competição.

Ao todo, Alexander tem apenas quatro jogos entre os profissionais. Foram duas vitórias e duas derrotas.