O meio-campista Douglas Luiz, revelado nas categorias de base do Vasco, está prestes a se tornar reforço do Nottingham Forest, da Inglaterra, e o Gigante da Colina pode ganhar uma porcentagem desta venda. Atualmente vinculado à Juventus, o brasileiro teve pouco aproveitamento na temporada 2024/2025 e deve deixar o clube italiano rumo ao Forest, que busca uma reposição para Danilo, que recentemente foi para o Botafogo.

Douglas Luiz jogou pelo Vasco entre os anos de 2016 e 2017 (Foto: Paulo Sérgio/Lancepress)

Segundo informações do jornalista Fabrizio Romano, Douglas já aceitou os termos contratuais com o Nottingham Forest, e a equipe inglesa trabalha para agilizar a documentação junto à Juventus para oficializar a contratação. O volante vai se juntar a outros brasileiros no clube inglês, incluindo Jair e Igor Jesus, ex-Botafogo.

O valor da transferência é estimado em 30 milhões de euros (R$ 191,6 milhões na cotação atual). Pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, 5% do valor da negociação, equivalente a 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9,58 milhões), será destinado aos clubes formadores do jogador. Com isso, o Vasco deve receber uma quantia milionária, recompensando o trabalho de formação do meio-campista que começou sua carreira no Gigante da Colina.

Aos 27 anos, Douglas Luiz já possui experiência na Premier League, onde viveu seu melhor momento da carreira, registrando 10 gols e 10 assistências em sua última temporada pelo Aston Villa.

