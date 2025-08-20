Vídeo de novo reforço do Vasco anima torcedores: ‘Vai deitar’

A torcida do Vasco está bastante animada com o novo reforço Andrés Gómez. A empolgação cresceu ainda mais após um vídeo públicado na TV do clube, onde o jogador aparece fazendo um intenso treinamento físico. O Vasco, que tem sofrido com queda de rendimento físico no segundo tempo, pode encontrar um fólego a mais no colombiano.

continua após a publicidade

➡️ Como joga Andrés Gómez, novo reforço do Vasco

Vasco vive grande expectativa por Andrés Gomez

O atacante chega por empréstimo do Rennes, da França, com vínculo até o fim de 2026.

No futebol francês, Gómez enfrentou algumas dificuldades para se firmar, participando de 19 partidas e marcando três gols. Apesar de ter jogado pouco, o colombiano manteve uma média impressionante de gols: um a cada 123 minutos em campo.

Agora, ele busca no Cruz-Maltino a chance de recuperar o desempenho que o destacou internacionalmente e voltar a ter uma sequência de jogos.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Andrés Gómes desembarca no Rio de Janeiro para assinar com o Vasco (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

Com velocidade, drible e capacidade de atuar pelo lado direito do ataque, Gómez chega para dar novas opções ao técnico Fernando Diniz e reforçar um setor que vem sofrendo com a falta de regularidade nesta temporada. A expectativa é que o colombiano esteja à disposição em breve, após concluir os trâmites burocráticos e iniciar os treinos com o elenco cruz-maltino.