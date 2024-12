Mais dois jogadores podem sair do Vasco antes mesmo do encerramento dos contratos. O Cruz-Maltino discute a antecipação do final do vínculo de Maicon e Emerson Rodríguez. A informação foi publicada primeiramente pelo canal "Atenção, Vascaínos" e confirmada pelo Lance! em parceria com o CriaLab "NewsColina".

O contrato de Maicon vai até o dia 31 de dezembro de 2025. Já o de Emerson Rodríguez até o dia 30 de junho do mesmo ano.

Emerson Rodríguez não foi relacionado pelo Vasco durante todo o período em que Felipe esteve no comando de maneira interina. No entanto, o diretor técnico negou que a ausência do atacante nos jogos teria sido por conta do planejamento de 2025. O dirigente afirmou que foi por opção.

Maicon atuou com regularidade em 2024, mas também perdeu espaço com Felipe. O zagueiro renovou com o Vasco até o final desta temporada, só que em maio, o clube acertou com o atleta a extensão por mais um ano. O novo contrato do jogador com o Cruz-Maltino tem gatilhos que ativam a renovação automática até dezembro de 2026.

Emerson Rodríguez tem dois gols em 21 jogos com a camisa do Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Passagem de Emerson Rodríguez e Maicon pelo Vasco

Emerson Rodríguez chegou ao Vasco no meio deste ano. O atacante chegou por empréstimo junto ao Inter Miami, time que tem o astro do futebol mundial, Lionel Messi. Pelo Cruz-Maltino, o colombiano marcou dois gols e deu uma assistência em 21 jogos.

Já Maicon veio para o Vasco em 2023. Ao lado de Gary Medel, o zagueiro foi um dos pilares da zaga na equipe que livrou o Cruz-Maltino de mais um rebaixamento. Ao todo, o jogador marcou um gol e deu duas assistências em 55 partidas.

