Torcedores do Vasco vão à loucura com contratação de Carille: ‘Bizarro’

O Vasco anunciou na noite desta quinta-feira (19) que Fabio Carille irá ser o treinador da equipe para a temporada de 2025. O técnico assume a equipe a partir do início de janeiro. Sem clube desde a demissão conturbada no Santos, o técnico de 51 anos se encontrou com dirigentes do Gigante da Colina e a conversa agradou os dois lados.

Com a notícia, torcedores do Vasco não esconderam a preocupação com o futuro nas redes sociais. Confira reações!

