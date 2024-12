Danilo Barbosa pode assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir de janeiro de 2025. Após a conquista do título do Brasileirão, pelo Botafogo, o volante desconversou sobre qualquer tipo de interesse do Vasco.

Revelado pelo Vasco, Danilo Barbosa está no Botafogo desde 2022 (Foto: Reprodução/Lance!)

- Eu tenho contrato com o Botafogo e estou feliz aqui. É momento de comemorar com a minha família e amigos meus. É só isso que eu penso hoje - contou Danilo Barbosa. E fez um balanço sobre o ano do Botafogo:

- A gente, o corpo técnico e jogadores, somos fieis a nós mesmos. Sabemos do nosso valor e da nossa qualidade. Em momento nenhum a gente duvidou. Resultados acontecem, seja empate, derrota ou vitória. E provamos mais uma vez o nosso valor quando precisamos. Ganhamos dentro da nossa casa e fora, independente do adversário. Foi válido dentro da nossa caminhada em 2024.

Danilo Barbosa chegou ao Botafogo em 2022. O volante tem sete gols e duas assistências em 95 jogos pelo Alvinegro. Neste ano, o jogador conquistou o Brasileirão e a Libertadores com o clube de General Severiano.

Final de ano do Botafogo

Apesar do fim do Campeonato Brasileiro, o Botafogo ainda tem mais um torneio para disputar. Após a conquista do título, o Glorioso embarca neste domingo (8), para Doha, no Catar, para jogar a Copa Intercontinental, na próxima quarta-feira (11), contra o Pachuca, do México. A bola rola a partir das 14h (de Brasília).

Botafogo é campeão do Campeonato Brasileiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Início de carreira pelo Vasco

Revelado pelo Vasco, Danilo Barbosa saiu precocemente do clube de São Januário. O volante foi vendido para o Braga em 2014 e fez somente nove jogos pelo Cruz-Maltino. O jogador não marcou gols nem deu assistências.

