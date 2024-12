Vasco faz proposta por Renato Gaúcho

Renato Gaúcho tem uma proposta para ser o técnico do Vasco em 2025. Agora, a decisão de assumir o Cruz-Maltino está nas mãos do treinador. A informação foi publicada primeiramente pelo "Ge" e confirmada pelo Lance!.

continua após a publicidade

➡️ Vegetti, do Vasco, diz que não foi oferecido ao Fluminense

Pedrinho, Felipe, Marcelo Sant'Ana e Carlos Amodeo se reuniram com Renato e o staff na manhã desta terça-feira (17). O encontro foi para avançar na parte financeira. Além disso, o técnico poderá levar a comissão.

O Vasco corre contra o tempo para contratar um novo técnico. O clube quer um novo comandante para prosseguir com o planejamento de 2025.

O nome de Renato Gaúcho se tornou o plano A do Vasco. Antes, o Cruz-Maltino não teve sucesso nas negociações com Luís Castro e Pedro Caixinha.

continua após a publicidade

➡️ Goleiros do Vasco: Léo Jardim é soberano e não dá espaço para concorrência

Renato tem uma proposta do Vasco em mãos (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Renato já passou pelo Vasco

Renato Gaúcho treinou o clube carioca em outras duas ocasiões: entre 2005 e 2007 e em 2008. Na última, o treinador estava a frente do Cruz-Maltino na campanha que rebaixou o Vasco para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

O Vasco não conta com um técnico desde a demissão de Rafael Paiva, após a derrota para o Corinthians, por 3 a 1, na 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Felipe assumiu a equipe de maneira interina e foi responsável pelo Cruz-Maltino terminar a temporada com vitórias.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco