O Lance! acompanha em tempo real as principais movimentações do mercado da bola nesta sexta-feira (2), com atualizações e bastidores das tratativas antes do início da nova temporada do futebol brasileiro.

continua após a publicidade

Cada liga possui sua própria janela de transferências, mas, em geral, esses períodos costumam ocorrer quase ao mesmo tempo, com pequenas diferenças nas datas. No Brasil, as negociações entre clubes profissionais estarão liberadas de 5 de janeiro a 3 de março.

Na Europa, a maioria dos campeonatos adota um período de transferências que vai do início de janeiro ao começo de fevereiro. Diante dessas variações, as equipes precisam agir com atenção, já que acordos internacionais podem ser inviabilizados caso o prazo de uma das partes já esteja encerrado.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Atualizações do mercado da bola AO VIVO:

8h12 - Impasse na renovação deixa futuro de Angileri incerto no Corinthians

O Corinthians ainda convive com indefinições no elenco para a próxima temporada. A diretoria não chegou a um acordo para renovar o contrato do lateral-esquerdo Fabrizio Angileri, encerrado em 31 de dezembro de 2025. Saiba mais.