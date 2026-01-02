menu hamburguer
Vitória

Vitória encaminha contratação do zagueiro Riccieli, que já despertou interesse do Santos

Atleta de 27 anos pertence ao Famalicão (POR) e estava no futebol chinês

Rafael do Carmo
Salvador (BA)
Dia 02/01/2026
14:46
Atualizado há 0 minutos
Riccieli em ação no futebol chinês (Foto: redes sociais)
Riccieli em ação no futebol chinês (Foto: redes sociais)
O Vitória tem um novo nome para refoçar o setor defensivo. Depois da confirmação da saída de Lucas Halter, a diretoria se movimentou no mercado e encaminhou acerto com o zagueiro Ricielli, de 27 anos, por empréstimo de um ano. O atleta pertence ao Famalicão, da primeira divisão de Portugal, e atuou no Qingdao West Coast na última temporada, time da elite chinesa.

Riccieli tem contrato com o Famalicão até 2027, mas chega ao Vitória para disputar posição com Neris, Zé Marcos e Edu ao longo das quatro competições nesta temporada: Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Brasileirão e Copa do Brasil. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Felipe Silva, da ESPN.

Em 2025, ele entrou em campo 31 vezes com a camisa do Qingdao e marcou dois gols na campanha que terminou com a nona colocação do Campeonato Chinês. Riccieli, inclusive, foi titular absoluto e capitão da equipe.

Já pelo Famalicão, clube ao qual pertence, ele disputou 161 jogos durante seis temporadas desde a sua chegada, em 2019.

Zagueiro Riccieli com a camisa do Qingdao West Coast, da China (Foto: redes sociais)
Zagueiro Riccieli com a camisa do Qingdao West Coast, da China; atleta é negociado com o Vitória (Foto: redes sociais)

➡️Vitória aprova orçamento recorde para 2026; veja valores

Reforço do Vitória, Riccieli tem passagem pelo Brasil

Mas antes de consolidar a carreira internacional, o zagueiro iniciou sua trajetória no Brasil. Revelado pelo Resende-RJ, Riccieli também tem passagens pelo Mirassol, muito antes do clube despontar na Primeira Divisão. Ele fez 54 jogos por lá entre 2016 e 2019, quando o Leão paulista sequer tinha calendário nacional.

Riccieli ainda despertou o interesse do Santos em 2024 e por pouco não chega para reforçar o clube na Série B. Mas a permanência do jovem zagueiro Jair no elenco, depois de uma negociação frustrada com o Porto, mudou os planos do Peixe em relação a Ricielli.

