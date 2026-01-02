menu hamburguer
Grêmio anuncia contratação de Caio Paulista, do Palmeiras

Lateral-esquerdo que pertence ao Palmeiras foi oficializado pelo clube gaúcho nesta sexta-feira

Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 02/01/2026
20:27
Caio Paulista é o novo reforço do Grêmio para 2026 (Foto: DIvulgação/Grêmio)
Palmeiras acertou o empréstimo do lateral-esquerdo Caio Paulista para o Grêmio nesta sexta-feira (2). O jogador é o primeiro reforço do time gaúcho nesta janela de transferências e ficará até o final desta temporada, com opção de compra.

O lateral de 27 anos está em Porto Alegre e foi a novidade na reapresentação do elenco no CT Luiz Carvalho. Caio Paulista também realizou os primeiros exames médicos em seu novo clube.

Caio Paulista em 2025

Em 2025, o jogador foi emprestado ao Atlético-MG, onde disputou 36 jogos, sendo 17 como titular e não marcou gols. Na época, a troca envolveu o zagueiro Bruno Fuchs, que hoje já pertence ao Palmeiras.

O lateral-esquerdo chegou ao Alviverde no início de 2024, após deixar o rival São Paulo, e disputou 41 jogos pelo clube. Caio Paulista tem contrato com o time alviverde até o fim de 2028 e foi contratado por cerca de R$ 18 milhões.

Grêmio se reapresenta para a temporada de 2026
Grêmio se reapresentou nesta sexta-feira para a dar início à temporada de 2026 (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

