Grêmio anuncia contratação de Caio Paulista, do Palmeiras

O Palmeiras acertou o empréstimo do lateral-esquerdo Caio Paulista para o Grêmio nesta sexta-feira (2). O jogador é o primeiro reforço do time gaúcho nesta janela de transferências e ficará até o final desta temporada, com opção de compra.

O lateral de 27 anos está em Porto Alegre e foi a novidade na reapresentação do elenco no CT Luiz Carvalho. Caio Paulista também realizou os primeiros exames médicos em seu novo clube.

Caio Paulista em 2025

Em 2025, o jogador foi emprestado ao Atlético-MG, onde disputou 36 jogos, sendo 17 como titular e não marcou gols. Na época, a troca envolveu o zagueiro Bruno Fuchs, que hoje já pertence ao Palmeiras.

O lateral-esquerdo chegou ao Alviverde no início de 2024, após deixar o rival São Paulo, e disputou 41 jogos pelo clube. Caio Paulista tem contrato com o time alviverde até o fim de 2028 e foi contratado por cerca de R$ 18 milhões.

