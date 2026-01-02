Mastriani retorna ao Athletico-PR após passagem sem brilho pelo Botafogo : 'Ano difícil'

Pouco aproveitado pelo Botafogo em 2025, o atacante Mastriani desembarcou em Curitiba nesta sexta-feira (2) para se reapresentar ao Athletico-PR, com quem tem contrato até o fim de 2026. O jogador falou sobre o retorno e analisou sua passagem pelo Alvinegro em 2025.

Pelo Alvinegro, Mastriani disputou 17 partidas e marcou apenas um gol. Ele foi contratado em março após aval do então técnico Renato Paiva e assinou por empréstimo até o dia 31 de dezembro — havia opção de compra no contrato, mas a cláusula não foi exercida pela SAF.

— Falando de mim, foi um ano difícil, né? Não tive toda a continuidade que eu queria. Mas, obviamente, a gente sempre tenta tirar um aprendizado de cada situação. Hoje sou uma pessoa mais tranquila, mais madura e tentando aproveitar cada situação — disse o centroavante, à "TMC".

Gonzalo Mastriani ainda definirá seu futuro no Furacão. Considerado um jogador caro para os cofres do clube paranaense, que acabara de retornar à Série A do Brasileirão, o atacante buscará espaço e aguarda um contato da diretoria.

— Primeiramente acho que deve ter essa conversa, porque não foi nada falado para mim, para o meu empresário, para saber o que o clube quer de mim. E aí a gente vê a situação e bola para frente. Tenho contrato, falei sempre que eu escolhi vir para o Athletico, no melhor momento da minha carreira. Então, não vou falar que vou querer sair assim. O ano de 2024 acabou ruim para mim por causa da cirurgia, e acho que pode ser uma revanche também, digamos assim.