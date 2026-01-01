menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsInternacional

Internacional anuncia renovação de contrato com Alan Patrick

Meia prorrogou vínculo com o Colorado

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 01/01/2026
15:01
Alan Patrick comemora permanência do Inter na Série A
imagem camera(Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Internacional oficializou a renovação de contrato com o meia Alan Patrick. O novo vínculo do atleta com o Colorado tem duração até dezembro de 2027. A equipe gaúcha segue no processo de montagem do elenco para a próxima temporada.

continua após a publicidade

Internacional na Copinha: veja a agenda de jogos completa e os adversários da fase de grupos

Alan Patrick é o camisa 10 e uma das principais referências da equipe gaúcha. Em 2025, o meia disputou 51 partidas, marcou 21 gols e deu 13 assistências. O jogador liderou o ranking de grandes chances criadas no Brasileirão.

Esta é a segunda passagem do jogador pelo Internacional. Ao todo, Alan Patrick soma 240 jogos, com 61 gols e 41 assistências, além de ser o maior artilheiro do novo Beira-Rio, inaugurado em 2014, após a Copa do Mundo.

continua após a publicidade

Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O atleta de 34 anos chegou a ser sondado por outros clubes do futebol brasileiro. O Fluminense foi um dos interessados pelo meia. A renovação de contrato entre Alan Patrick e Internacional foi antecipada pelo Lance!.

Internacional
Alan Patrick renovou com o Colorado até o final de 2027 (Foto: Reprodução/Internacional)

Planejamento do Internacional

Após o um fim de 2025 conturbado, no qual escapou do rebaixamento apenas na última rodada do Brasileirão, o Colorado planeja mudanças para a próxima temporada. Na quarta-feira (31), o clube anunciou a contratação em definitivo do zagueiro Victor Gabriel.

continua após a publicidade

Além disso, o clube gaúcho promoveu Abel Braga a diretor técnico e contratou Paulo Pezzolano para o comando da equipe, a única contratação da equipe gaúcha. O Colorado ainda não anunciou reforços para 2026, mas segue no mercado.

Números de Alan Patrick

Em 2025

  1. 51 jogos
  2. 21 gols
  3. 13 assistências

Nas duas passagens pelo Internacional

  1. 239 jogos
  2. 60 gols
  3. 41 assistências

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias