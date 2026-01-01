Internacional anuncia renovação de contrato com Alan Patrick
Meia prorrogou vínculo com o Colorado
- Matéria
- Mais Notícias
O Internacional oficializou a renovação de contrato com o meia Alan Patrick. O novo vínculo do atleta com o Colorado tem duração até dezembro de 2027. A equipe gaúcha segue no processo de montagem do elenco para a próxima temporada.
Internacional na Copinha: veja a agenda de jogos completa e os adversários da fase de grupos
Internacional
Prêmio Lance! do futebol internacional; veja os vencedores
Futebol Internacional
Alvo do Internacional, Matheus Dória explica possível saída do Atlas: ‘Resolvido’
Internacional
Internacional na Copinha: veja a agenda de jogos completa e os adversários da fase de grupos
Alan Patrick é o camisa 10 e uma das principais referências da equipe gaúcha. Em 2025, o meia disputou 51 partidas, marcou 21 gols e deu 13 assistências. O jogador liderou o ranking de grandes chances criadas no Brasileirão.
Esta é a segunda passagem do jogador pelo Internacional. Ao todo, Alan Patrick soma 240 jogos, com 61 gols e 41 assistências, além de ser o maior artilheiro do novo Beira-Rio, inaugurado em 2014, após a Copa do Mundo.
Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional
O atleta de 34 anos chegou a ser sondado por outros clubes do futebol brasileiro. O Fluminense foi um dos interessados pelo meia. A renovação de contrato entre Alan Patrick e Internacional foi antecipada pelo Lance!.
Planejamento do Internacional
Após o um fim de 2025 conturbado, no qual escapou do rebaixamento apenas na última rodada do Brasileirão, o Colorado planeja mudanças para a próxima temporada. Na quarta-feira (31), o clube anunciou a contratação em definitivo do zagueiro Victor Gabriel.
Além disso, o clube gaúcho promoveu Abel Braga a diretor técnico e contratou Paulo Pezzolano para o comando da equipe, a única contratação da equipe gaúcha. O Colorado ainda não anunciou reforços para 2026, mas segue no mercado.
Números de Alan Patrick
Em 2025
- 51 jogos
- 21 gols
- 13 assistências
Nas duas passagens pelo Internacional
- 239 jogos
- 60 gols
- 41 assistências
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias