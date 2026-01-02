Impasse na renovação deixa futuro de Angileri incerto no Corinthians

O Corinthians ainda convive com indefinições no elenco para a próxima temporada. A diretoria não chegou a um acordo para renovar o contrato do lateral-esquerdo Fabrizio Angileri, encerrado em 31 de dezembro de 2025.

continua após a publicidade

No entanto, o argentino não está descartado dos planos do Timão. O clube alvinegro iniciou as negociações com o jogador ainda sob a gestão de Fabinho Soldado, então executivo de futebol, mas as tratativas travaram por entraves burocráticos e financeiros.

O clube alvinegro está proibido de inscrever novos jogadores em razão de um transfer ban imposto pela Fifa, em agosto, por uma dívida referente à contratação de Félix Torres junto ao Santos Laguna, ainda em 2024. Diante desse cenário, a renovação de contrato é vista com bons olhos pelo Corinthians.

continua após a publicidade

A intenção do atleta, de 31 anos, é permanecer, e há otimismo de ambas as partes quanto a um desfecho positivo nas negociações. Marcelo Paz, novo executivo de futebol do Corinthians, contratado no último sábado (27), deve conduzir as tratativas com o argentino.

O Corinthians se reapresenta no CT Dr. Joaquim Grava neste sábado (3), e o jogador é esperado entre os atletas.

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Corinthians negocia renovação com lateral (Foto: Jefferson Jose Dos Santos Silva/RP FOTOPRESS/GazetaPress)

Peça importante

O lateral foi uma indicação de Ramón Díaz, ex-treinador do Timão. Primeiro reforço para a temporada de 2025, chegou ao clube em fevereiro. Logo na chegada, Angileri assumiu a lateral esquerda do Corinthians na reta final do Paulistão e ficou responsável por marcar Estêvão nas finais da competição contra o Palmeiras.

continua após a publicidade

Ao longo da temporada, perdeu espaço entre os titulares com o crescimento de Matheus Bidu. Já sob o comando de Dorival, no Brasileirão, passou a atuar em outra função, como terceiro zagueiro em uma formação com três defensores.

Números de Fabrizio Angileri pelo Corinthians