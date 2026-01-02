menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Fluminense encaminha contratação de Arana e jogador é aguardado no Rio para exames

Acerto por quatro anos está por detalhes

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/01/2026
15:42
Guilherme Arana em campo pelo Atlético-MG
imagem cameraGuilherme Arana em campo pelo Atlético-MG (Foto: Fernando Moreno/Agif/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fluminense está perto de fechar seu segundo reforço para a temporade e 2026. O lateral Guilherme Arana, de 28 anos, acertou as bases contratuais com o clube e é aguardado no Rio de Janeiro nos próximos dias para realizar exames e assinar o contrato de quatro anos.

continua após a publicidade

➡️ Confira as movimentações do mercado da bola

Conforme noticiado pela Itatiaia e confirmado pelo Lance!, a negociação está perto de uma conclusão. A janela de transferências abre oficialmente no dia 5 (segunda-feira) e o Tricolor já anunciou o zagueiro Jemmes, ex-Mirassol.

No planejamento tricolor, Arana é visto como um lateral experiente, regular e com boa capacidade ofensiva. O jogador se juntará a Renê e Fuentes na lateral esquerda do time, o último ainda não tem situação 100% assegurada para 2026.

continua após a publicidade

Cria do Corinthians, Arana se destacou no futebol brasileiro ainda em 2017, quando foi destaque do Brasileirão pelo campeão Timão, antes da passagem pela Europa, no Sevilla. No retorno ao Brasil, dessa vez no Atlético-MG, o jogador voltou a se destacar e chegou a se firmar como principal nome da posição na Seleção Brasileira para Copa do Mundo de 2022. Uma lesão grave deixou o jogador de fora da competição. Mesmo após a contusão, o jogador recuperou espaço e segue valorizado no cenário nacional.

Pelo Galo, foi titular em 43 dos 45 jogos da temporada, contribuindo com dois gols e duas assistências. Ao longo de seu período em Minas Gerais, disputou 271 partidas, sendo titular em 255. Ao todo, soma 23 gols e 37 assistências, além dos títulos do Brasileirão (2021), Copa do Brasil (2021), Supercopa do Brasil (2022) e seis taças do Campeonato Mineiro (2020 a 2025).

continua após a publicidade

➡️ Primeira parte do elenco do Fluminense se apresenta nesta sexta-feira (2) no CT

Arana volta a viver bom momento pelo Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Arana em campo pelo Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Números de Guilherme Arana pelo Atlético-MG

Arana pelo Atlético em 2025, segundo dados do Sofascore:

  1. 49 jogos (43 titular)
  2. 2 gols
  3. 2 assistências
  4. 1.0 passe decisivo por jogo
  5. 1.3 finalizações por jogo (0.4 no gol)
  6. 24% de acerto no cruzamento
  7. 6 grandes chances criadas
  8. 0.5 dribles certos por jogo
  9. 89% de acerto no passe
  10. 0.9 desarmes por jogo
  11. 0.8 interceptações por jogo
  12. 4.3 bolas recuperadas por jogo
  13. 47% eficiência nos duelos
  14. 0.7 faltas por jogo
  15. 9 cartões amarelos
  16. 2 cartões vermelhos

Arana pelo Atlético-MG desde 2020, segundo dados do Sofascore

  1. 271 jogos (255 titular)
  2. 23 gols
  3. 37 assistências
  4. 1.3 passes decisivos por jogo
  5. 1.5 finalizações por jogo (0.5 no gol)
  6. 24% de acerto no cruzamento
  7. 0.2 grandes chances criadas por jogo
  8. 0.8 dribles certos por jogo
  9. 86% de acerto no passe
  10. 1.1 desarmes por jogo
  11. 1.0 interceptação por jogo
  12. 5.2 bolas recuperadas por jogo
  13. 50% eficiência nos duelos
  14. 1.1 faltas por jogo
  15. 54 cartões amarelos
  16. 4 cartões vermelhos

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Zubeldía e seu auxiliar conversando durante treino do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/FFC)
Zubeldía e seu auxiliar conversando durante treino do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/FFC)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias