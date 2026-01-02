O Fluminense está perto de fechar seu segundo reforço para a temporade e 2026. O lateral Guilherme Arana, de 28 anos, acertou as bases contratuais com o clube e é aguardado no Rio de Janeiro nos próximos dias para realizar exames e assinar o contrato de quatro anos.

continua após a publicidade

➡️ Confira as movimentações do mercado da bola

Conforme noticiado pela Itatiaia e confirmado pelo Lance!, a negociação está perto de uma conclusão. A janela de transferências abre oficialmente no dia 5 (segunda-feira) e o Tricolor já anunciou o zagueiro Jemmes, ex-Mirassol.

No planejamento tricolor, Arana é visto como um lateral experiente, regular e com boa capacidade ofensiva. O jogador se juntará a Renê e Fuentes na lateral esquerda do time, o último ainda não tem situação 100% assegurada para 2026.

continua após a publicidade

Cria do Corinthians, Arana se destacou no futebol brasileiro ainda em 2017, quando foi destaque do Brasileirão pelo campeão Timão, antes da passagem pela Europa, no Sevilla. No retorno ao Brasil, dessa vez no Atlético-MG, o jogador voltou a se destacar e chegou a se firmar como principal nome da posição na Seleção Brasileira para Copa do Mundo de 2022. Uma lesão grave deixou o jogador de fora da competição. Mesmo após a contusão, o jogador recuperou espaço e segue valorizado no cenário nacional.

Pelo Galo, foi titular em 43 dos 45 jogos da temporada, contribuindo com dois gols e duas assistências. Ao longo de seu período em Minas Gerais, disputou 271 partidas, sendo titular em 255. Ao todo, soma 23 gols e 37 assistências, além dos títulos do Brasileirão (2021), Copa do Brasil (2021), Supercopa do Brasil (2022) e seis taças do Campeonato Mineiro (2020 a 2025).

continua após a publicidade

➡️ Primeira parte do elenco do Fluminense se apresenta nesta sexta-feira (2) no CT

Arana em campo pelo Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Números de Guilherme Arana pelo Atlético-MG

Arana pelo Atlético em 2025, segundo dados do Sofascore:

49 jogos (43 titular) 2 gols 2 assistências 1.0 passe decisivo por jogo 1.3 finalizações por jogo (0.4 no gol) 24% de acerto no cruzamento 6 grandes chances criadas 0.5 dribles certos por jogo 89% de acerto no passe 0.9 desarmes por jogo 0.8 interceptações por jogo 4.3 bolas recuperadas por jogo 47% eficiência nos duelos 0.7 faltas por jogo 9 cartões amarelos 2 cartões vermelhos

Arana pelo Atlético-MG desde 2020, segundo dados do Sofascore

271 jogos (255 titular) 23 gols 37 assistências 1.3 passes decisivos por jogo 1.5 finalizações por jogo (0.5 no gol) 24% de acerto no cruzamento 0.2 grandes chances criadas por jogo 0.8 dribles certos por jogo 86% de acerto no passe 1.1 desarmes por jogo 1.0 interceptação por jogo 5.2 bolas recuperadas por jogo 50% eficiência nos duelos 1.1 faltas por jogo 54 cartões amarelos 4 cartões vermelhos

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense