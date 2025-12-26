menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBotafogo

Botafogo acerta venda de Lucas Halter à MLS, e jogador não volta ao Vitória

Zagueiro de 25 anos recebe proposta "irrecusável" do Houston Dynamo, dos EUA

WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/12/2025
09:51
Lucas Halter em ação pelo Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
imagem cameraLucas Halter em ação pelo Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
O Botafogo acertou a venda de Lucas Halter ao Houston Dynamo, da MLS, após o período de empréstimo do zagueiro ao Vitória. O defensor recebeu proposta considerada "irrecusável" e firmará contrato por cinco temporadas, até 2030.

John Textor 'se veste' de Papai Noel do Botafogo e manda recado: 'Hora de trabalhar'

A negociação foi fechada por US$ 1,5 milhão (R$ 8,2 milhões) por 70% dos direitos econômicos. Pelo acordo, o Leão da Barra terá direito a 10% do valor como taxa de vitrine. O clube baiano negociava a permanência do jogador, mas não conseguiu igualar a oferta do time norte-americano, que avançou nas tratativas.

A informação do acerto foi primeiramente publicada pelo jornalista Leonardo Santiago e confirmada pela apuração do Lance!. Lucas Halter havia atingido o número mínimo de partidas para acionar a cláusula de compra prevista no empréstimo e se consolidou como titular do Rubro-Negro na temporada, encerrada com a permanência do clube na Série A. Foram 48 jogos e cinco gols marcados em 2025.

Antes da investida do Houston Dynamo, Botafogo e Vitória discutiam uma venda em definitivo por cerca de R$ 7,9 milhões, com contrato de três anos. A proposta do exterior mudou o cenário, agradou ao atleta e definiu a transferência.

Agora, Lucas Halter viajará aos Estados Unidos para assinar o contrato com a equipe da MLS na próxima quinta-feira (1º). Ele integrará o elenco que iniciará a pré-temporada norte-americana no dia 10.

Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Lucas Halter comemora gol do Vitória contra o Mirassol (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
Emprestado pelo Botafogo e vendido ao Houston Dynamo, Lucas Halter comemora gol do Vitória contra o Mirassol (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

