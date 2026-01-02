Vitória empresta volante a clube da Série B

O Vitória emprestou mais uma vez o volante Léo Naldi, que vai defender o Novorizontino nesta temporada. O atleta de 24 anos chegou ao Rubro-Negro no início de 2024 com contrato até o fim do ano que vem.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Antes de ser anunciado pelo Novorizontino, Léo Naldi estava emprestado ao Criciúma, clube que defendeu por 22 jogos durante a Série B e teve participação ativa na campanha amarga que terminou com a quinta colocação. O acesso à elite ficou pelo caminho na última rodada, quando o time catarinense perdeu para o Cuiabá por 1 a 0.

Ele ainda teve a oportunidade de vestir a camisa do Atlético-GO por 12 jogos no ano passado, tanto no Campeonato Goiano quanto na Segundona.

Léo Naldi foi formado e revelado pela Ponte Preta, clube que defendeu por 132 jogos - com nove gols marcados - até ser negociado com o Vitória no início de 2024 por cerca de R$ 3 milhões. No Leão da Barra, Naldi entrou em campo pela Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Brasileirão, fez 26 partidas ao todo, mas não conseguiu se firmar no time titular de Léo Condé e Thiago Carpini.

continua após a publicidade

— Fala, torcedor do Tigre do Vale! Aqui é o Léo Naldi. Passando para falar que estou muito feliz em poder vestir essa camisa e vamos juntos em busca dos nossos objetivos em 2026 — comemorou o atleta em vídeo de anúncio publicado nas redes sociais do clube.

Com o objetivo de subir para a elite depois de dois anos batendo na trave, o Novorizontino tenta superar a campanha do ano passado, quando ficou na sétima colocação, com 60 pontos.

continua após a publicidade

Léo Naldi em ação na partida entre Vitória e Palmeiras, pelo Brasileirão; volante é emprestado a clube da Série B (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

➡️Vitória na Copinha: veja a agenda de jogos e os adversários da fase de grupos

Ficha técnica de Léo Naldi