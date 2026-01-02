Bahia confirma venda de atacante para o futebol chinês

O atacante Rafael Ratão está de casa nova. Como antecipado pelo Lance!, o jogador de 30 anos vai em definitivo para o Shangai Shenhua FC, time da primeira divisão da China, depois de retornar de um empréstimo ao Cerezo Osaka, do Japão. Era de interesse do Bahia negociar novamente o atleta, que tinha contrato até dezembro deste ano.

Mesmo com a ida para o futebol chinês, o Bahia segue com 10% dos direitos econômicos de Ratão em caso de transferências futuras. Ele já foi anunciado pela equipe chinesa com o lema "O Big Mouse chegou ao Shangai Shenhua", em referência ao seu apelido.

Ratão voltou do empréstimo junto ao Cerezo Osaka no início de dezembro e seguia com o futuro indefinido no Bahia, que tinha a intenção de negociá-lo. O atacante, inclusive, teve uma boa passagem pelo Japão, com 23 gols em 44 jogos, sendo titular na grande maioria das partidas. Ele ainda foi o artilheiro do Cerezo Osaka na J-League (primeira divisão japonesa), com 18 bolas nas redes e três assistências em 36 jogos.

Rafael Ratão em treino do Bahia; jogador é negociado com clube da China (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

A passagem de Ratão pelo Bahia

Contratado na segunda janela de transferências de 2023 junto ao Toulouse, da França, ele chegou para ser mais uma opção de versatilidade para o ataque, com possibilidade de jogar como um camisa 9 ou até mesmo ponta. Ratão, no entanto, teve dificuldades para conquistar a titularidade no time de Rogério Ceni e não convenceu a torcida do Bahia.

O jogador fez, ao todo, 54 partidas com a camisa tricolor, com dez gols marcados e quatro assistências.