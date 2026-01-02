Duda Santos retorna ao Palmeiras após passagem pela Ferroviária

O Palmeiras confirmou nesta sexta-feira (2) o retorno da meio-campista Duda Santos para a temporada de 2026. Aos 29 anos, Duda retorna ao Verdão após dois anos defendendo a Ferroviária.

Entre 2024 e 2025, foram 76 jogos pela equipe de Araraquara, com 12 gols, além de presença constante nos principais rankings de passes, toques na bola e participação na construção ofensiva. Agora, está de volta à capital paulista para reforçar o time de Rosana Augusto.

— Fiquei muito feliz quando fiquei sabendo que o clube tinha interesse no meu retorno. A torcida é incrível, sempre me mandando mensagens para voltar. Fico feliz de ter conquistado esse carinho. O Palmeiras vem crescendo a cada ano, tudo que vem conquistando nestes últimos anos é muito importante. Tenho um carinho muito grande pelo clube. Tudo isso contou para que eu voltasse. Vou fazer de tudo para conquistar grandes resultados com essa camisa novamente — disse ela, ao site do clube.

Relembre passagem de Duda Santos ao Palmeiras

No Palmeiras, foram três temporadas entre 2021 e 2023, somando 113 partidas e 23 gols, além de participação direta em alguns dos capítulos mais importantes da história do futebol feminino do clube. A meia integrou o elenco campeão da Libertadores Feminina de 2022, do Campeonato Paulista no mesmo ano e da Copa Paulista de 2021.

Duda Santos marcou o primeiro gol da história do Palmeiras na Libertadores Feminina. O bom rendimento rendeu convocações para a Seleção Brasileira.

— Dois mil e vinte e dois foi um ano mágico na minha carreira. Deu tudo certo, pude ir para a Seleção Brasileira, o que é o sonho de toda atleta. Fico muito feliz de ter feito o primeiro gol do Palmeiras na Libertadores. Acho que temos tudo para chegar lá e fazer uma grande competição neste ano. O grupo é muito qualificado, as meninas que estão aqui mostraram isso ao decorrer das temporadas. Cheguei para agregar e espero ajudar da melhor forma possível dentro e fora de campo. Temos uma grande equipe, temos tudo para sair de lá com um resultado positivo — completou Duda.

