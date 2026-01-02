Atlético-MG entra em acordo com o Bahia e renova com Vitor Hugo

O Atlético-MG se acertou com o Bahia pela permanência do zagueiro Vitor Hugo. O atleta de 34 anos estava emprestado ao Galo durante toda a temporada passada, mas o time mineiro ainda não revelou se a renovação é um novo empréstimo ou compra em definitivo. Vale lembrar que ele tem contrato com o Tricolor até o fim deste ano.

O Atlético ainda afirmou, em nota, que o zagueiro vai se reapresentar na Cidade do Galo nos próximos dias.

Vitor Hugo entrou em campo 34 vezes com a camisa do Atlético-MG em 2025 e marcou quatro gols. Ele, inclusive, ganhou espaço no time e foi titular na reta final da temporada devido a uma grave lesão no tendão de Aquiles sofrida por Lyanco, seu companheiro de posição.

Formado no Santo André, Vitor Hugo soma passagens por clubes como América-MG e Ituano antes de chegar ao Palmeiras em 2015, quando começou a despontar no cenário nacional ao ser campeão da Copa do Brasil. O bom desempenho no Verdão até 2017 o levou à Fiorentina, da Itália, onde atuou até voltar ao clube paulista em 2019. Antes de ser contratado pelo Bahia em 2023, o defensor ainda passou três temporadas no Trabzonspor, da Turquia.

Zagueiro Vitor Hugo, ex-Bahia, em treino do Atlético-MG (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Passagem de Vitor Hugo pelo Bahia

Contratado em definitivo pelo Tricolor em abril de 2023, primeiro ano do time sob a gestão do Grupo City, Vitor Hugo começou a ganhar espaço na reta final do Brasileirão daquele ano, já sob o comando de Rogério Ceni, e somou 29 jogos com a camisa azul, vermelha e branca. Mas o atleta não teve continuidade no time, acabou emprestado rapidamente ao Panathinaikos, da Grécia, e teve dificuldade ao retornar em 2024, o que viabilizou sua transferência para o Atlético-MG.