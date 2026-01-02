O Flamengo iniciou a reformulação no futebol feminino e confirmou, nesta sexta-feira (2), uma série de saídas. Ao todo, sete atletas não permanecem no elenco: Gláucia, Agustina, Sorriso, Barbieri, Duda Rodrigues, Leidiane e Valéria Cantuário.

continua após a publicidade

Entre os nomes mais emblemáticos, Gláucia já tem destino encaminhado e deve defender o Palmeiras, em mais um movimento de peso do mercado nacional.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Já a saída de Agustina havia sido antecipada pelo Lance!. A zagueira estrangeira soma propostas e deve definir seu futuro fora da Gávea nos próximos dias.

continua após a publicidade

A goleira Gabi Barbieri e a zagueira Sorriso já foram anunciadas como reforços do Internacional. Duda Rodrigues, Leidiane e Valéria Cantuário também não ficarão na Gávea.

O departamento promoveu a meia Anna Luiza, da base, ao elenco profissional, além da utilização de outras jovens atletas. Até o momento, não foram anunciadas novas contratações.

continua após a publicidade

➡️ Anna Luiza sobe ao profissional do Flamengo e exalta Gláucia: 'O que ela faz com a bola é bizarro'

Flamengo consolida mudanças no departamento

Durante apresentação do presidente do Flamengo aos sócios, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, o futebol feminino fechou a temporada de 2025 com 'prejuízo' (palavras do dirigente) de R$ 11 milhões.

— É um grande desafio. Há um intervalo de 15 a 20 anos nos quais não produzimos grandes jogadoras. Entendemos que é melhor focar no time Sub-20, são mais novas, mais fortes e resilientes. Têm uma performance melhor comparativamente ao profissional e entendemos que esse é o caminho a trabalhar — projetou.

No balanço financeiro divulgado, o Flamengo informou que o investimento total no futebol feminino em 2025 foi de R$ 22 milhões, enquanto a receita gerada pela modalidade ficou em R$ 11 milhões.

Meses antes, o Rubro-Negro anunciou a saída, em comum acordo, da treinadora Rosana Augusto, hoje no Palmeiras. A decisão também apontou um redirecionamento no planejamento do futebol feminino.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que a treinadora Rosana Augusto não estará mais à frente da equipe profissional de futebol feminino após decisão em comum acordo. O Flamengo agradece à técnica pelos serviços prestados ao longo do período e deseja muito sucesso na sequência da carreira. Em breve, o substituto no comando será anunciado. O planejamento para 2026 já está em andamento e haverá uma readequação do orçamento.

Reforçando o DNA 'Craque o Flamengo faz em casa', o Rubro-Negro seguirá apostando em jovens formadas na base, como aconteceu com as zagueiras Barraca e Núbia, a lateral-direita Ana Laura, a lateral-esquerda Diovanna, a volante Letícia, a meia-atacante Mariana e as atacantes Duda Rodrigues e Laysa na atual temporada. Vale ressaltar que nos últimos anos, o Flamengo venceu a primeira edição da Copinha, o Campeonato Brasileiro Sub-20 e duas vezes o Estadual Sub-20.