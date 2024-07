Sem espaço no Barcelona, Vitor Roque pode se juntar a Neymar e Jorge Jesus no Al-Hilal

Vitor Roque marcou dois gols na passagem pelo Barcelona até aqui. (Divulgação/Barcelona)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/07/2024 - 06:00 • Catalunha (ESP)

Vitor Roque, atacante brasileiro de 19 anos, pode estar perto de deixar o Barcelona e acertar transferência para o futebol saudita. De acordo com a imprensa do Oriente Médio, o Al-Hilal, comandado pelo português Jorge Jesus, já sinalizou ao clube a vontade de realizar uma proposta pelo jogador.

A informação foi confirmada por Fabrizio Romano, jornalista especializado em transferências internacionais. Ele acrescentou que o Barcelona está aberto a vender o centroavante e que tudo dependerá da vontade do atleta.

- Al-Hilal abordou o Barcelona por Vitor Roque, conforme noticiou a mídia saudita - ele está na lista de transferências do clube para este verão. Vitor Roque e seu estafe precisam decidir o que querem, já que o Barça pode estar aberto a vendê-lo.

Internamente, o atacante não é visto como peça fundamental para o futuro do clube: em apenas uma temporada, Vitor Roque marcou dois gols em 16 partidas disputadas. Nesta janela de transferências, o Cria da Toca já teve o nome atrelado a outros clubes, como o Porto, de Portugal.

No final do ano passado, o clube blaugrana realizou a compra do atacante por 40 milhões de euros (cerca de R$ 244 milhões) junto ao Athletico. Com poucas oportunidades sob o comando de Xavi, Vitor Roque entrou em campo por um total de 353 minutos, porém, ao que parece, a mudança no cargo técnico com a chegada de Hansi Flick não mudou muito a avaliação interna sobre o jogador.

O Al-Hilal ainda não realizou propostas concretas, mas deve se mobilizar nos próximos dias.