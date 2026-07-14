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Leitores do Lance! escolhem Espanha x Inglaterra como final ideal da Copa

34% dos leitores preferem uma decisão entre Espanha e Inglaterra

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 11:30
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Messi, pela Argentina; Mbappé, atuando pela França; Bellingham, pela Inglaterra; Yamal, atuando pela Espanha.
Messi, pela Argentina; Mbappé, atuando pela França; Bellingham, pela Inglaterra; Yamal, atuando pela Espanha - (Crédito: Carl Recine / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP - Odd ANDERSEN / AFP - Odd ANDERSEN / AFP - ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Entre esta terça e quarta-feira, serão definidos os dois finalistas da Copa do Mundo. França x Espanha e Argentina x Inglaterra formam os dois confrontos que levam à grande decisão. Os encontros já marcam algo que não acontece há 36 anos. Depois de quase quatro décadas, a Copa do Mundo volta a ter quatro seleções campeãs mundiais nas semifinais do torneio. Essa será também a primeira vez em que os quatro melhores países rankeados pela Fifa são os semifinalistas de um Mundial.

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    Para esquentar o clima decisivo que se apresenta nos últimos dias do torneio, o Lance! quis saber qual é a final preferida dos seus leitores. A partir da nossa enquete, os leitores participaram e mostraram preferência pela final entre Espanha e Inglaterra, que foi a mais votada, recebendo 34% dos votos. O confronto superou a possibilidade de França x Inglaterra, que ficou em segundo lugar, com 29% da preferência dos participantes. Já uma reedição de 2022, entre França e Argentina, foi preferida por 23% dos participantes, e o embate entre a Espanha e Argentina foi o menos votado, com 15% de preferência.

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    Montagem com Harry Kane, da Inglaterra, à direita, e Lamine Yamal, da Espanha, à esquerda.
    Montagem com Harry Kane, da Inglaterra, à direita e Lamine Yamal, da Espanha, à esquerda. (Fotos: AFP)

    As semifinais contam com as últimas duas campeãs, Franca (2018) e Argentina (2022), que enfrentam outras duas campeãs mundiais que buscam o bicampeonato após anos de jejum. A Espanha conquistou a Copa pela primeira vez em 2010, enquanto os ingleses não sabem o que é vencer o torneio há 60 anos, desde 1966. Dependendo dos vencedores das semifinais, podemos ter uma reedição da final da última Copa, entre França e Argentina, ou mesmo decisões inéditas na história do torneio.

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    Confira todas as finais de Copa do Mundo da história:

    2022 (Catar): Argentina 3 (4) x (2) 3 França;

    2018 (Rússia): França 4 x 2 Croácia;

    2014 (Brasil): Alemanha 1 x 0 Argentina;

    2010 (África do Sul): Espanha 1 x 0 Holanda;

    2006 (Alemanha): Itália 1 (5) x (3) 1 França;

    2002 (Coreia do Sul/Japão): Brasil 2 x 0 Alemanha;

    1998 (França): França 3 x 0 Brasil;

    1994 (EUA): Brasil 0 (3) x (2) 0 Itália;

    1990 (Itália): Alemanha Ocidental 1 x 0 Argentina;

    1986 (México): Argentina 3 x 2 Alemanha Ocidental;

    1982 (Espanha): Itália 3 x 1 Alemanha Ocidental;

    1978 (Argentina): Argentina 3 x 1 Holanda;

    1974 (Alemanha Ocidental): Alemanha Ocidental 2 x 1 Holanda;

    1970 (México): Brasil 4 x 1 Itália;

    1966 (Inglaterra): Inglaterra 4 x 2 Alemanha Ocidental;

    1962 (Chile): Brasil 3 x 1 Tchecoslováquia;

    1958 (Suécia): Brasil 5 x 2 Suécia;

    1954 (Suíça): Alemanha Ocidental 3 x 2 Hungria;

    1950 (Brasil): Uruguai 2 x 1 Brasil;

    1938 (França): Itália 4 x 2 Hungria.

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