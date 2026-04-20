Caio Ribeiro fica indignado com situação em Santos x Fluminense: 'Gera revolta'

O Fluminense venceu o Santos por 3 a 2, na tarde deste domingo (19), em jogo válido pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro. Na transmissão da Globo, o comentarista Caio Ribeiro ficou incomodado com uma situação no primeiro tempo.

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No lance do primeiro gol do Peixe, Neymar fintou dois marcadores, mas Alisson ficou no chão pedindo falta por uma mão no rosto. Em campo, Wilton não entendeu como lance faltoso, e o VAR não recomendou revisão. Caio Ribeiro comentou a polêmica de Santos x Fluminense.

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- O que incomoda, o que gera revolta dos torcedores, é a falta de critério. Porque a partir do momento que ele entende como eu e Roger, como um braço de proteção, tem que ser sempre assim. O problema é que um jogo eles interpretam dessa forma e nos outros marcar falta - comentou Caio Ribeiro sobre a polêmica de Santos x Fluminense.

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Gabigol marcou em Santos x Fluminense (Foto: Gabriel Possa/Pximages/Folhapress)

Como foi o jogo entre Santos e Fluminense

A primeira grande chance do jogo foi do Fluminense, aos sete minutos, quando Hércules recebeu a bola no meio-campo, avançou e arriscou um chute forte, passando perto do gol do goleiro Gabriel Brazão.

O Santos respondeu o Fluminense no minuto seguinte e foi letal. Arão desarmou o volante Alisson e passou para Gabigol, que venceu a disputa e, mesmo após ser desarmado por Freytes, viu a bola sobrar novamente para o atacante. Ele dominou, ajeitou e chutou no ângulo do goleiro Fábio, abrindo o placar. O time do Fluminense ainda reclamou com a arbitragem, mas Wilton Pereira Sampaio (GO) e a equipe de arbitragem validaram o gol.

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O gol de empate do Fluminense contra o Santos veio aos 23 minutos, quando Savarino dominou pela direita e finalizou no ângulo, marcando um belo gol.

Se o Santos começou melhor, o final do primeiro tempo teve mais posse de bola do Fluminense, que também criou chances de virada com finalizações de Hércules e Bernal.

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Logo no início, Lucas Veríssimo desarmou na defesa, a jogada passou por Gabigol e terminou com finalização por cobertura de Álvaro Barreal, colocando o Santos novamente em vantagem.

A felicidade santista na Vila Belmiro, no entanto, durou pouco. Após jogada de Savarino pela direita, Guga cruzou na cabeça de Castillo, que aproveitou para empatar o placar em 2 a 2.

O gol da virada do Fluminense veio aos 40 minutos, com o atacante John Kennedy. Após cruzamento de Guga, o camisa 9 subiu mais alto que toda a defesa do Santos e colocou o Fluminense garantiu os três pontos ao time.