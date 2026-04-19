André Rizek aponta jogador mais importante do Flamengo: 'Tudo passa'

A vitória do Flamengo sobre o Bahia por 2 a 0, na noite deste domingo (19), esquentou ainda mais a corrida pelo título do Campeonato Brasileiro. Com 23 pontos, o Rubro-Negro parece cada vez mais em sintonia com Leonardo Jardim, e André Rizek apontou o jogador mais importante do elenco nos últimos jogos.

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- O Paquetá está virando o jogador mais importante do time? Eu achei ele o jogador mais importante. No meio da semana, ele foi. A bola está girando muito em torno dele. Está meio que virando o time dele, de funcionamento do time. Tudo passa no pé dele - disse Rizek sobre o meia do Flamengo.

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Arrascaeta, que voltou a vestir a camisa 14 em homenagem ao ídolo brasileiro, abriu o placar no primeiro tempo. Na segunda etapa, Lucas Paquetá ampliou e fechou a vitória do Flamengo na 12° rodada do Campeonato Brasileiro.

Jogadores do Flamengo comemoram segundo gol contra o Bahia (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Como foi o jogo do Flamengo

A equipe da casa começou a crescer no jogo, com trocas de passes interessantes e abriu o placar aos 16', quando Arrascaeta achou Pedro, que devolveu para o uruguaio marcar. Na comemoração, o meia exibiu para a torcida a camisa 14, que voltou a vestir excepcionalmente neste domingo em homenagem a Oscar Schmidt, e ainda simulou um arremesso de basquete.

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Os minutos que sucederam o gol foram de domínio rubro-negro e boas chegadas, mas isso não impediu o Bahia de também assustar. Aos 28', Jean Lucas cruzou na área, David Duarte ajeitou de cabeça e Erick Pulga bateu de voleio, obrigando Rossi a fazer grande defesa.

O Flamengo começou o segundo tempo ainda mais dominante e logo passou a empilhar chances. Aos 7', Plata recebeu ótimo passe de Paquetá e tocou para Arrascaeta, que chutou em cima do goleiro Léo Vieira. No minuto seguinte, o uruguaio achou linda inversão para Pedro, mas o camisa 9 chutou de longe, também na direção do arqueiro tricolor. Pouco depois, outra grande chance: Varela cruzou para o compatriota Arrasca cabecear na trave.

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Aos 28', Arrascaeta achou lindo passe para Plata, o equatoriano acionou Pedro, que tentou finalizar de letra, mas o desvio apenas fez a bola passar direto até Bruno Henrique evitar a saída. Pouco depois, o camisa 9 surpreendeu ao tentar encobrir o goleiro quase do meio-campo, mas Léo Vieira tocou de leve na bola para evitar o golaço. Na sequência, o arqueiro evitou outro lindo gol quando Plata arrancou do campo de defesa e tentou bater no canto. Antes da cobrança do escanteio, Saúl e De La Cruz entraram em campo. O uruguaio efetuou o cruzamento, o espanhol desviou de calcanhar e Paquetá marcou o segundo do Flamengo. Aos 34', 2 a 0 para o Flamengo, placar final do duelo.