Messi deixa campo com suspeita de lesão em último jogo antes da Copa e acende alerta
Às vésperas da Copa, jogador sentiu posterior da coxa e foi direto ao vestiário
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O atacante argentino Lionel Messi precisou deixar o campo na vitória do Inter Miami sobre o Philadelphia Union, por 6 a 4, após sentir uma possível lesão na posterior da coxa neste domingo (24) no Nu Stadium, EUA. A equipe do atacante argentino venceu a partida com uma virada emocionante e um hat-trick marcado pelo uruguaio Luis Suárez.
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Messi precisou sair de campo no minuto 73 de jogo, quando sentiu a posterior da coxa. O jogador pediu para ser substituído e, ao sair de campo, se dirigiu diretamente ao vestiário, sem sequer ficar no banco de reservas para acompanhar os companheiros de time até o fim da partida. Veja o vídeo do momento em que o jogador argentino coloca a mão na parte posterior da coxa e sente a lesão:
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A lesão do jogador acende um alerta preocupante para a seleção argentina, já que Messi deve estar na lista de Scaloni para a disputa da Copa do Mundo de 2026 e é o principal protagonista da equipe na busca pelo bicampeonato da Albiceleste.
Embora tenha saído, o jogador não apresentou nenhuma dificuldade ao sair de campo e não precisou de ajuda para caminhar.
A Argentina estará no grupo J, e enfrentará Argélia, Áustria e Jordânia, respectivamente, na primeira fase da competição.
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