Messi deixa campo com suspeita de lesão em último jogo antes da Copa e acende alerta

O atacante argentino Lionel Messi precisou deixar o campo na vitória do Inter Miami sobre o Philadelphia Union, por 6 a 4, após sentir uma possível lesão na posterior da coxa neste domingo (24) no Nu Stadium, EUA. A equipe do atacante argentino venceu a partida com uma virada emocionante e um hat-trick marcado pelo uruguaio Luis Suárez.

continua após a publicidade

➡️ Bruno Guimarães se manifesta após sentir e ser substituído às vésperas da Copa

Messi indo direto ao vestiário após ser substituído (Imagem: Reprodução / AppleTV)

Messi precisou sair de campo no minuto 73 de jogo, quando sentiu a posterior da coxa. O jogador pediu para ser substituído e, ao sair de campo, se dirigiu diretamente ao vestiário, sem sequer ficar no banco de reservas para acompanhar os companheiros de time até o fim da partida. Veja o vídeo do momento em que o jogador argentino coloca a mão na parte posterior da coxa e sente a lesão:

➡️ Acompanhe todas as convocações para a Copa do Mundo 2026

A lesão do jogador acende um alerta preocupante para a seleção argentina, já que Messi deve estar na lista de Scaloni para a disputa da Copa do Mundo de 2026 e é o principal protagonista da equipe na busca pelo bicampeonato da Albiceleste.

continua após a publicidade

Embora tenha saído, o jogador não apresentou nenhuma dificuldade ao sair de campo e não precisou de ajuda para caminhar.

A Argentina estará no grupo J, e enfrentará Argélia, Áustria e Jordânia, respectivamente, na primeira fase da competição.

➡️ Guia completo do Lance!: Saiba tudo sobre os Estados Unidos na Copa do Mundo

🎰Aposte nos próximos do seu time do coração!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.