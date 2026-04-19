Neymar se irrita ao explicar gesto polêmico em derrota do Santos: 'É o c***'

O gesto de Neymar após a derrota do Santos na noite deste domingo (19), na Vila Belmiro, para o Fluminense, repercutiu entre torcedores e fãs, e provocou polêmica. O craque do Peixe afirmou que não deixou o gramado tampando os ouvidos, mas sim que estava coçando. No entanto, uma resposta do jogador na internet em tom mais agressivo chamou atenção.

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Em publicação da "TNT Sports" no Instagram, logo após o apito final, falando sobre a atitude do jogador na ida para o vestiário da Vila Belmiro, o camisa 10 do Santos deixou comentário retrucando. A mensagem, inclusive, foi ocultada pela plataforma, e o jogador achou que o perfil da emissora tivesse apagado.

— Sai tampando a orelha é o cara. Não posso nem coçar a p do ouvido agora? Vai se f* adm (administrador) de m* — escreveu Neymar.

Neymar respondeu publicação nas redes sociais (Foto: Reprodução)

No meio da semana, após o empate em casa com o Recoleta pela segunda rodada da Copa Sul-Americana, Neymar discutiu com um torcedor e se pronunciou falando que iria "simplesmente jogar futebol". O tropeço em casa para o Fluminense gerou nova polêmica.

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Neymar apagado

O Santos ficou em vantagem no marcador em duas oportunidades. Abriu o placar com Gabigol após jogada iniciada por Neymar e retomou o controle com golaço de Barreal.

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No fim, antes de o Fluminense anotar o 3 a 2 com John Kennedy, Neymar acumulou erros em jogadas importantes, perdeu duas chances claras dentro da área e foi criticado por torcedores.

Na 15ª colocação do Brasileirão, com 13 pontos, o Santos vira a chave e foca na Copa do Brasil. O Peixe volta a campo na quarta-feira (22), novamente na Vila Belmiro, às 19h30 (de Brasília), para duelo de ida da quinta fase com o Coritiba.