Jardim diz que Flamengo 'vive de vitórias' e impõe condição para retorno a Portugal

O técnico Leonardo Jardim destacou a exigência do Flamengo e de seus torcedores em entrevista ao jornal português "A Bola". Além disso, o treinador afirmou que não tem interesse em voltar a treinar um time de Portugal, mas poderia aceitar um convite para comandar a seleção do seu país.

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— (O Flamengo) é um clube intenso. Todos sabem sua dimensão no Brasil, América do Sul e mundo. É um clube que vive de vitórias, por isso não existem projetos a longo prazo, mas sim imediatos. Isto que tentamos desde o início: mostrar rapidamente nosso trabalho e competência, de forma a jogar todos os jogos para vencer e com um futebol agradável para os torcedores do Flamengo, que são exigentes e gostam de uma equipe dominante e enérgica. Tentamos planejar um conteúdo que permita dar essa satisfação aos torcedores e traga resultados, que são fundamentais — analisou.

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Ao comentar o excesso de trocas de treinadores no futebol brasileiro, Leonardo Jardim assumiu a responsabilidade de cumprir as exigências da diretoria. O português também destacou a facilidade de adaptação dos jogadores do Flamengo ao seu estilo de jogo após a saída de Filipe Luís.

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— Obviamente, existe uma substituição de treinador porque as coisas não estão perfeitas. Essa é a primeira diretriz. Não é aqui no Flamengo, mas em todos os clubes. Quando trocam o treinador, é porque existe qualquer coisa que há de mudar. Os jogadores são de alto nível, conseguem adaptar-se com alguma facilidade. E a gente tem essa vantagem de ter jogadores experientes, dinâmicos, que podem entender muito bem alterações em termos da forma de jogar — disse.

Leonardo Jardim conversa com Pedro durante jogo entre Flamengo e Independiente Medellín (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

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Apesar de reconhecer o tempo curto de trabalho no Brasil, o técnico entende que o Rubro-Negro se aproxima rapidamente do estilo de jogo que deseja.

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— Com certeza, não há muito tempo para trabalhar. São jogos de três em três dias. Mas foram essas nuances que criamos e, aos poucos, evoluímos para uma equipe competitiva e de criação, que não espera um lance ou dois para resolver o jogo, mas cria várias situações, uma marca das minhas equipes — afirmou.

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Portugal pode seduzir técnico do Flamengo?

Jardim tem longa experiência no futebol português, com cinco clubes no currículo, incluindo Braga e Sporting. Por isso, não tem interesse em retornar à liga do seu país. Por outro lado, tem vontade de assumir a seleção um dia.

— Não vou voltar a Portugal para ser treinador de uma equipe. Única abertura de voltar a Portugal é para ser treinador da seleção, se houver um dia essa possibilidade. Mas não faço disso um fardo nas costas — concluiu.