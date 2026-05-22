A convocação da Seleção da Inglaterra para a disputa da Copa do Mundo gerou muita repercussão negativa e polêmica com as grandes ausências na lista final de Thomas Tuchel, anunciada nesta sexta-feira. Após o anúncio, o treinador explicou que os cortes foram motivados pelo peso emocional, baseado na confiança nos jogadores escolhidos, e disse que priorizou a conexão com o grupo na formação do elenco e que uma mudança de trajetória era necessária para o sucesso da Seleção.

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Thomas Tuchel, técnico da seleção da Inglaterra (Foto: Divulgação/Inglaterra)

Tuchel aposta em uma manutenção da base usada nas Datas Fifa recentes, confiando nos jogadores que contribuíram para criar um ambiente estável internamente.

— É uma mistura. O que eles fizeram por nós? Alguém traz um perfil diferente para a posição? E então você monitora e observa o desempenho deles, e nunca descarta o que você faz pelo seu clube. Em março, abrimos as portas e demos uma oportunidade a todos. As decisões foram difíceis, mas alguém tinha que tomá-las — disse o treinador.

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Entre as principais ausências, figuram Maguire, Phil Foden e Cole Palmer, nomes que estão sendo debatidos pela imprensa inglesa após a divulgação da convocação. Tuchel afirmou que fez "contatos dolorosos" em conversas individuais com os atletas que foram preteridos.

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— Ligações telefônicas difíceis. Respeito todos eles. Como jogadores, como personalidades. Todos eles estiveram no campo de treinamento e foram excelentes. Reduzir isso foi difícil, às vezes dolorosamente difícil. Até mesmo nas ligações telefônicas eu sentia a emoção. Liguei para todos os jogadores que estavam no campo de treinamento conosco pelo menos uma vez. Muitos deles mereciam estar conosco — lamentou.

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A ideia de Tuchel é manter a espinha dorsal da Inglaterra, que foi utilizada durante os períodos de preparação, entre setembro e novembro de 2025. Na perspectiva do treinador, o elenco adquiriu e desenvolveu uma identidade de jogo naquele momento, muito graças aos jovens jogadores que integraram o grupo.

— No final, as evidências que tínhamos eram de setembro, outubro e novembro, quando o grupo de liderança e a equipe em si, onde tomamos algumas decisões importantes em setembro, repetimos o estágio com o mesmo grupo e, então, tivemos apenas pouquíssimas mudanças em novembro, o que nos deu a sensação de que tínhamos um pouco de ar fresco — e complementou.

— Queremos recriar esse espírito; por isso, contamos muito com o grupo que esteve conosco nesses três períodos de treinamento. Para alguns, era uma questão de posicionamento, de não trazer cinco jogadores camisa 10 e fazê-los jogar fora de posição.

Os ingleses ainda devem fazer dois amistosos, contra Nova Zelândia e Costa Rica, antes de seguir rumo ao Mundial. A Copa do Mundo terá início no dia 11 de junho. A Seleção da Inglaterra, de Thomas Tuchel, estreia no dia 13 de junho, pelo grupo L, contra Croácia, no Texas. Depois, encara Gana (23 de junho), em Boston, e Panamá (27 de junho), em Nova Jersey.

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