Brasil x Panamá: IA crava goleada no Maracanã

O Brasil enfrentará o Panamá no Estádio do Maracanã, às 18h30 (de Brasília), neste domingo (31), em duelo válido pela primeira partida dos amistosos que serão disputados antes da Copa do Mundo de 2026. O Lance! perguntou ao Chat GPT quais serão os autores dos gols, resultado e como será o confronto.

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Ferramenta crava goleada de Brasil sobre Panamá (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Previsão da ferramenta para Brasil e Panamá

"O favoritismo é amplamente do Brasil para o amistoso contra o Panamá neste domingo (31), no Maracanã. Mesmo sem Neymar, a equipe de Carlo Ancelotti deve controlar a posse de bola desde o início, pressionando pelos lados com Vinícius Júnior e Raphinha, além da movimentação de Matheus Cunha no ataque. As prováveis escalações divulgadas pela imprensa apontam uma Seleção bastante próxima da considerada ideal por Ancelotti para a Copa do Mundo."

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"Minha previsão é de vitória brasileira por 4 a 0. O primeiro gol sairia ainda no primeiro tempo, aos 22 minutos, com Raphinha, aproveitando uma jogada construída por Bruno Guimarães. Na etapa final, com o Panamá mais desgastado fisicamente e cedendo espaços, Vinícius Júnior ampliaria aos 58 minutos após arrancada pela esquerda. Raphinha marcaria novamente aos 65 minutos. Já aos 78 minutos, Endrick fecharia o placar aproveitando cruzamento vindo da direita. O Brasil deve ter domínio territorial durante quase toda a partida, enquanto o Panamá tentará explorar contra-ataques e bolas paradas, sua principal arma ofensiva."

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Histórico do confronto

O histórico entre Seleção Brasileira e Seleção do Panamá é curto, mas amplamente favorável ao Brasil. As duas equipes já se enfrentaram cinco vezes, com quatro vitórias brasileiras e um empate. A Amarelinha marcou 17 gols e sofreu apenas um, mantendo a invencibilidade no confronto.

O primeiro duelo aconteceu em 1952, pelo Campeonato Pan-Americano, com goleada brasileira por 5 a 0. Depois vieram novas vitórias em amistosos: 5 a 0 em 2001, em Curitiba; 4 a 0 em 2014, em Goiânia, pouco antes da Copa do Mundo; e 2 a 0 em 2016, nos Estados Unidos. O único tropeço ocorreu em 2019, quando as seleções empataram por 1 a 1 no Estádio do Dragão, em Portugal, com gol de Lucas Paquetá para o Brasil.

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