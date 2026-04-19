Torcida do Santos manda recado a Cuca após derrota para o Fluminense

O Santos perdeu para o Fluminense por 3 a 2, na tarde deste domingo (19), em jogo válido pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, torcedores do Peixe mandaram um recado ao técnico Cuca após a derrota.

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Com o resultado, o Santos permanece com 13 pontos em 12 jogos e segue na 15ª colocação do Brasileirão. Já o Fluminense chegou a 23 pontos em 12 partidas e se mantém na segunda colocação. De virada, os gols do Tricolor foram marcados por Savarino, Castillo e John Kennedy.

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Nas redes sociais, o resultado de Santos x Fluminense gerou críticas ao técnico Cuca. Veja os comentários abaixo:

O Fluminense venceu o Santos pelo Brasileirão (Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress)

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Como foi o jogo entre Santos e Fluminense

A primeira grande chance do jogo foi do Fluminense, aos sete minutos, quando Hércules recebeu a bola no meio-campo, avançou e arriscou um chute forte, passando perto do gol do goleiro Gabriel Brazão.

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O Santos respondeu o Fluminense no minuto seguinte e foi letal. Arão desarmou o volante Alisson e passou para Gabigol, que venceu a disputa e, mesmo após ser desarmado por Freytes, viu a bola sobrar novamente para o atacante. Ele dominou, ajeitou e chutou no ângulo do goleiro Fábio, abrindo o placar. O time do Fluminense ainda reclamou com a arbitragem, mas Wilton Pereira Sampaio (GO) e a equipe de arbitragem validaram o gol.

O gol de empate do Fluminense contra o Santos veio aos 23 minutos, quando Savarino dominou pela direita e finalizou no ângulo, marcando um belo gol.

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Se o Santos começou melhor, o final do primeiro tempo teve mais posse de bola do Fluminense, que também criou chances de virada com finalizações de Hércules e Bernal.

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Logo no início, Lucas Veríssimo desarmou na defesa, a jogada passou por Gabigol e terminou com finalização por cobertura de Álvaro Barreal, colocando o Santos novamente em vantagem.

A felicidade santista na Vila Belmiro, no entanto, durou pouco. Após jogada de Savarino pela direita, Guga cruzou na cabeça de Castillo, que aproveitou para empatar o placar em 2 a 2.

O gol da virada do Fluminense veio aos 40 minutos, com o atacante John Kennedy. Após cruzamento de Guga, o camisa 9 subiu mais alto que toda a defesa do Santos e colocou o Fluminense garantiu os três pontos ao time.