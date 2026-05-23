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EUA determinam isolamento da Seleção da RD do Congo por surto de Ebola

Africanos insistem em não alterar seu cronograma

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Gabriel Henrique Andrade Cardoso
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/05/2026
15:01
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Seleção da RD Congo comemora classificação para a Copa após vencer a Jamaica.
imagem cameraJogadores e comissão técnica da RD Congo comemoram classificação para a Copa do Mundo após vencer a Jamaica. (Foto: Ulises Ruiz/AFP)
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Os Estados Unidos impõem à Seleção da República Democrática do Congo o cumprimento de 21 dias de isolamento antes de viajar ao país americano para a disputa da Copa do Mundo devido ao surto de Ebola presente no país africano. Apesar da medida imposta pelo país americano, A RDC não pretende alterar seu planejamento e preparativos para a disputa da Copa do Mundo. O país tem chancela da Fifa e das autoridades globais de saúde, que blindam sua permanência no torneio. 

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O diretor executivo da Força-Tarefa da Casa Branca encarregado, Andrew Giuliani, afirmou que a delegação congolesa precisará cumprir isolamento na Bélgica, local onde a seleção está tendo as atividades de preparação para a Copa do Mundo.

— Deixamos bem claro para o Congo que eles devem manter a integridade da sua bolha por 21 dias antes de poderem vir a Houston em 11 de junho. Também deixamos bem claro para o governo do Congo que eles precisam manter essa bolha ou correm o risco de não poderem viajar para os Estados Unidos. Não podemos ser mais claros. Queremos garantir que nada entre ou se aproxime das nossas fronteiras — afirma Giuliani. 

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Seleção da RD Congo (Foto: Reprodução/X)
Seleção da RD Congo (Foto: Reprodução/X)

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Andrew, por meio de uma declaração ao Departamento de Segurança Interna dos EUA, reforçou que a segurança do povo americano, das equipes participantes e dos torcedores será tratada como prioridade. 

— Incentivamos a equipe a proteger seus jogadores de exposições desnecessárias e a manter a integridade de sua bolha para garantir que eles possam participar do torneio — disse o executivo Andrew Giuliani. 

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A Fifa acompanha com atenção o surto de Ebola e está em contato com a federação congolesa e as autoridades sanitárias dos Estados Unidos, Canadá e México, além da Organização Mundial da Saúde (OMS), para que a segurança de todos os envolvidos no torneio seja garantida. 

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Todo o elenco de jogadores, assim como o técnico Sébastian Desabre, reside fora da República Democrática do Congo; porém, alguns membros da comissão técnica, que já estão na Bélgica, moram no país africano. A delegação havia planejado uma viagem para Kinshasa, na próxima semana, que marcaria a despedida da Seleção e comemoração por sua primeira Copa do Mundo depois de 52. A viagem, porém, foi cancelada por medidas de segurança. 

O surto de Ebola surgiu no leste do continente africano e já culminou em 177 mortes e cerca de 750 casos suspeitos. A OMS elevou o risco da situação para "muito alto" da cepa, que ainda não possui vacina ou tratamentos aprovados. Há a expectativa de que a situação seja resolvida em dois meses. Ciente do caso, a Fifa está em estado de alerta e monitorando a situação junto da federação local.

– A Fifa está ciente e monitorando a situação relativa ao surto de Ebola e mantém contato próximo com a Federação de Futebol da República Democrática do Congo para garantir que a equipe esteja ciente de todas as orientações médicas e de segurança. A Fifa continua trabalhando com os governos dos três países-sede da Copa do Mundo FIFA 2026, incluindo o Departamento de Estado dos EUA, o CDC e o Departamento de Segurança Interna, a Secretaria de Saúde do México e a Agência de Saúde Pública do Canadá, bem como com a Organização Mundial da Saúde, para garantir um torneio seguro, pois a saúde de todos os envolvidos continua sendo a prioridade da Fifa

Enquanto o surto de Ebola ainda não interfere na presença da República Democrática do Congo, a Seleção se prepara para a disputa da Copa do Mundo, que acontece no dia 11 de junho. A RD do Congo está no grupo K e estreia contra Portugal, dia 17 de junho, em Houston. Na sequência, enfrenta a Colômbia (23 de junho) e Uzbequistão (27 de junho).

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