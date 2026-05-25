Com jogadores de Flamengo, Palmeiras e Vasco Colômbia anuncia convocados para a Copa
Néstor Lorenzo divulga os 26 escolhidos para o Mundial; a Colômbia está no grupo K
O técnico Néstor Lorenzo, nesta segunda-feira, anunciou os 26 jogadores convocados para representar a seleção da Colômbia na Copa do Mundo de 2026. Com a presença dos craques Luis Díaz e James Rodríguez, a lista também conta com a presença de alguns jogadores que atuam no futebol brasileiro: Jhon Arias, do Palmeiras, Carlos Andrés Gómez, do Vasco, e Carrascal, do Flamengo.
➡️ Acompanhe todas as convocações para a Copa do Mundo 2026
Confira a lista dos convocados da Colômbia para a Copa do Mundo
Goleiros
Camilo Vargas (Atlas)
Alvaro Montero (Vélez Sarsfield)
David Ospina (Atlético Nacional)
Defensores
Davinson Sánchez (Galatasaray)
Jhon Lucumí (Bologna)
Yerry Mina (Cagliari)
Willer Ditta (Cruz Azul)
Daniel Muñoz (Crystal Palace)
Santiago Árias (Independiente)
Johan Mojica (Mallorca)
Deiver Machado (Nantes)
Meio-campistas
Richard Ríos (Benfica)
Gustavo Puerta (Real Racing)
Juan Portilla (Atlético Paranaense)
Jefferson Lerma (Crystal Palace)
Kevin Castaño (River Plate)
James Rodríguez (Minnesota United)
Juan Quintero (River Plate)
Jhon Arias (Palmeiras)
Jorge Carrascal (Flamengo)
Jaminton Campaz (Rosario Central)
Atacantes
Luis Díaz (Bayern de Munique)
Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama)
Juan Camilo Hernández (Real Bétis)
Jhon Córdoba (Krasnodar)
Luis Suárez (Sporting)
Dentre os ausentes, figuram principalmente os atacantes do Internacional: Rafael Borré e Johan Carbonero. A Colômbia estreia na Copa do Mundo no dia 17 de junho, contra o Uzbequistão, na Cidade do México. Depois encara a República Democrática do Congo, dia 23 de junho, em Zapopan, e encerra a fase de grupos contra Portugal, dia 27 de junho, em Miami.
