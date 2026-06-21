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Qual o próximo torneio de João Fonseca? Veja quando o brasileiro volta à quadra

Após o vice nas duplas, brasileiro muda o foco para a chave de simples

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 10:59
Supervisionado porThiago Fernandes,
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João Fonseca na derrota para o tcheco Jakub Mensik em Roland Garros (Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP)
João Fonseca na derrota para o tcheco Jakub Mensik em Roland Garros (Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP)

Depois de terminar como vice-campeão de duplas no ATP 500 de Halle ao lado do alemão Daniel Altmaier, João Fonseca já volta suas atenções para o próximo desafio da temporada. O brasileiro disputa o ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, último torneio preparatório na grama antes de Wimbledon.

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  • O brasileiro João Fonseca deixa a quadra após perder para o tcheco Jakub Mensik ao final da partida de quartas de final de simples masculina no décimo dia do torneio de tênis de Roland Garros, na quadra Philippe-Chatrier, em Paris (Foto: Thomas Samson / Afp)

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    Cabeça de chave número 2 da competição, Fonseca entra diretamente nas oitavas de final e faz sua estreia na quarta-feira (24). O adversário sairá do qualifying, enquanto o horário da partida ainda será definido pela organização do torneio.

    Daniel Altmaier e João Fonseca disputam o torneio de duplas no ATP 500 de Halle
    Daniel Altmaier e João Fonseca disputam o torneio de duplas no ATP 500 de Halle (Foto: Terra Wortmann Open)

    Eastbourne é a última parada antes de Wimbledon

    O ATP 250 de Eastbourne será a última oportunidade para João Fonseca ganhar ritmo na grama antes do terceiro Grand Slam da temporada. O torneio reúne jogadores que buscam adaptação ao piso e confiança para Wimbledon, que começa na semana seguinte.

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    Após a campanha em Halle, na qual chegou à final de duplas, o brasileiro tenta agora fazer uma boa campanha em simples na Inglaterra para chegar embalado ao principal torneio da gira de grama.

    Como foi a final em Halle

    A decisão foi equilibrada desde o início, com as duas duplas confirmando seus serviços ao longo do primeiro set. João Fonseca se destacou com bons saques, enquanto Daniel Altmaier apareceu bem nas devoluções, mas Arribagé e Olivetti também foram eficientes no serviço e levaram a parcial para o tie-break. No desempate, os franceses foram superiores, venceram por 7 a 2 e saíram na frente.

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    ➡️João Fonseca na final de duplas: veja os melhores lances do vice-campeonato em Halle

    No segundo set, o equilíbrio permaneceu até o 2 a 2, quando Arribagé e Olivetti conseguiram a única quebra da partida após pressionarem o saque de Fonseca. A dupla franco-brasileira ainda tentou reagir, mas não recuperou a desvantagem. Sacando para o título, Olivetti confirmou o game e fechou a vitória por 6/4, garantindo o troféu em Halle.

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