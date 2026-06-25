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João Fonseca tem rival definido para estreia do UTS Rio

Brasileiro será cabeça de chave número 2 do torneio

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
25/06/2026 17:08
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João Fonseca celebra a virada sobre o croata Dino Prizmic em Roland Garros (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)
João Fonseca celebra a virada sobre o croata Dino Prizmic em Roland Garros (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

João Fonseca conheceu seu primeiro adversário do Ultimate Tennis Showdown (UTS). Cabeça de chave número 2 do torneio, o brasileiro enfrenta o australiano Nick Kyrgios na primeira rodada. A competição será disputada no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, ente os dias 16 e 18 de julho.

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    A lista completa de participantes foi anunciada pela organização do torneio na última quarta-feira (24). Além de Fonseca e Kyrgios, nomes como Francisco Cerundolo, Cameron Norrie e Ugo Humbert foram confirmados na disputa.

    O UTS é conhecido por apresentar um formato inovador, com regras diferentes do circuito tradicional, partidas mais dinâmicas e forte interação com o público. Criado por Patrick Mouratoglou, ex-treinador de Serena Williams, o torneio busca aproximar o esporte de novos fãs e proporcionar uma experiência diferenciada para atletas e espectadores.

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    João Fonseca em ação durante o ATP 500 de Halle
    João Fonseca em ação durante o ATP 500 de Halle (Foto: Reprodução/ Terra Wortmann Open)

    Qual o próximo torneio de João Fonseca?

    João Fonseca segue direto para Wimbledon na temporada de grama. O brasileiro disputaria o ATP 250 de Eastbourne, mas sentiu um desconforto no ombro direito e, em conjunto com sua equipe, decidiu se poupar. O atual número 27 do mundo tinha estreia prevista para a última quarta-feira (24), contra o britânico Gilles Hussey (293º).

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    Fonseca, atual número 27 no ranking de simples, voltaria à ação na grama poucos dias após o vice-campeonato de duplas no ATP 500 de Halle, ao lado de Daniel Altmaier. Em sua primeira competição na superfície nesta temporada, o brasileiro parou na estreia da chave de simples, após derrota em sets diretos diante do alemão Yannick Hanfmann.

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