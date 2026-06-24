Tenistas intensificam protestos por premiação em Wimbledon Entrevistas coletivas serão limitadas a 15 minutos na primeira semana do torneio

O clima dos bastidores do tênis esquentou às vésperas do início de Wimbledon. Nesta quarta-feira (24), jogadores anunciaram, por meio de comunicado enviado à organização do torneio, que suas entrevistas coletivas durante a primeira semana serão reduzidas a 15 minutos em protesto contra a divisão de receitas e os valores de premiação recebidos pelos atletas. O torneio será disputado entre 29 de junho e 12 de julho.

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O limite de 15 minutos é uma referência aos 15% da receita que os torneios de Grand Slam costumam destinar a prêmios em dinheiro aos atletas. Segundo reportagem da BBC, a decisão foi tomada após "amplas consultas com jogadores e jogadoras dos dois circuitos (ATP e WTA)".

No dia 11 de junho, a organização de Wimbledon anunciou um aumento de 20% no valor total de premiação para a edição 2026, e distribuirá 64,2 milhões de libras (cerca de 445 milhões de reais). No ano anterior, foram distribuídos 53,5 milhões de libras (cerca de 367 milhões de reais).

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Apesar de consideraram o aumento um "passo significativo em frente", a reivindicação dos tenistas é que os valores de premiação dos Grand Slams seja vinculados às receitas dos torneios.

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Tenistas protestaram em Roland Garros

O protesto em Wimbledon dá sequência a um posicionamento que já havia se tornado público desde Roland Garros. No Grand Slam francês, atletas como Aryna Sabalenka, Jannik Sinner e Iga Swiatek reduziram seus compromissos de imprensa pré-competição, diminuindo a duração das entrevistas coletivas no tradicional "Media Day".

Na ocasião, a bielorrussa chegou a explicar que o protesto não era contra os jornalistas, mas uma luta por "uma divisão mais justa".

Aryna Sabalenka protestou por mudanças nas premiações dos Grand Slams em Roland Garros (Foto: Anne-Christine Poujoulat / Afp)

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